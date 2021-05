- Walczymy o Mikaela Ishaka - mówi trener Lecha Poznań Maciej Skorża, który dodaje, że chce mieć jak najlepszy zespół na boisku w meczu z Górnikiem Zabrze. Niewykluczone jednak, że szwedzki napastnik nie zagra już w tym sezonie.

Mikael Ishak nie zagrał w meczu ze Stalą Mielec. Wrócił do gry na starcie z Wisłą Kraków i przebywał na boisku przez niecałe pół godziny. Strzelił gola, ale jednocześnie odniósł kontuzję. Z 12 bramkami w sezonie opuścił boisko i teraz walczy o powrót do zdrowia i sprawności.





Lech Poznań grał już bez Mikaela ishaka

Od czasu przyjścia do Lecha Poznań latem zeszłego roku szwedzki napastnik miał już taki krótki powrót na boisko - w lutym, w starciu z Zagłębiem Lubin. Potem znów musiał długo pauzować. Łącznie Mikael Ishak opuścił w tym sezonie siedem spotkań i niewykluczone, że będzie pauzował w ósmym.



- Zależy mi na tym, aby zespół w ostatnim meczu sezonu przed kibicami pokazał się z jak najlepszej strony. Aby tak się stało, chciałbym mieć do dyspozycji jak najpełniejszy skład. Dlatego walczymy o Mikaela Ishaka. Jeżeli jednak okaże się, że ryzyko wystawienia go w starciu z Górnikiem Zabrze jest zbyt duże i grozi pogłębieniem urazu, wtedy się z tego wycofamy - informuje trener Maciej Skorża. Jak informowaliśmy, otrzymał on od klubu wyłączność na przekazywanie informacji w sprawach zdrowotnych zawodników.