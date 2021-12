Lech Poznań ma aż 11 zwycięstw, 5 remisów i tylko jedną porażkę z Jagiellonią Białystok. To najlepszy dorobek w lidze - Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk czy sobotni rywal poznaniaków Radomiak Radom mają po dwie przegrane. To sprawia, że Lech staje się faworytem każdego meczu, w którym w tej chwili gra, a inni trenerzy go komplementują. Szkoleniowiec radomskiej drużyny Dariusz Banasik mówił np. o tym, że Lech gra teraz najlepszą piłkę w Polsce.

- Udało się zbudować pewność siebie. Splot wielu okoliczności i pracy stworzyły drużynę, która pokorą, praca i tym, co musi być naszą mocną stroną, czyli zaangażowaniem i mentalnością zwycięzcy, doszła do obecnego miejsca. Przy odpowiednim zaangażowaniu nasze wysokie umiejętności techniczne będą brały gorę. Będzie nam wtedy łatwiej - mówi trener Maciej Skorża, który kwestię walki o mistrzostwo Polski i Puchar Polski na stulecie klubu stawia jasno.

Lech Poznań liderem, ale chwilami nieskutecznym

Po ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin, wygranym przez Lecha 3-2, poznański szkoleniowiec miał pretensje o skuteczność. - Błędy w meczu się zdarzają, trzeba je wkalkulować. Mnie bardziej martwi to, że za słabo wykorzystujemy to, co sami sobie stworzymy i w ten sposób fundujemy sobie niepotrzebne nerwówki - uważa.



Starcie z Radomiakiem Radom ma przynieść pod tym względem poprawę, aczkolwiek to rywal bardzo wymagający. Jednocześnie taki, który zapewne spróbuje podjąć z Lechem otwartą walkę.





Wobec odpadnięcia już niemalże Legii Warszawa z walki o tytuł pozostało wielu chętnych do trofeum, z których każdy jest wygłodniały niewidzianego od lat albo i nigdy w dziejach sukcesu. Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk, które gonią Lecha, nigdy nie były mistrzami kraju, a sam Kolejorz nie widział trofeum od sześciu lat. - Mamy prawo myśleć o dużych celach w polskiej lidze, o ile podeprzemy to pokorą i pracą - mówi Skorża.



Radomiak - Lech, gdzie transmisja?

Spotkanie rewelacji tego sezonu Radomiaka z liderem PKO Ekstraklasy Lechem odbędzie się w sobotę o godz. 15, transmisja w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl.