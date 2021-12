Tim Oberdorf gra w Fortunie Düsseldorf od 2019 roku, ale w miarę regularnie zaczął w niej grać dopiero od października. To ten piłkarz ma być obiektem zainteresowania Lecha Poznań, a zdaniem niemieckich mediów, poznański klub złożył już nawet ofertę.



Trener Maciej Skorża wspominał o tym, że Lech Poznań w zasadzie nie potrzebuje wzmocnień, co najwyżej zastrzyku świeżej krwi, by nie popaść w stagnację. Jednakże odmienna jest sytuacja ze środkowym obrońcą. To jedyna pozycja, na której Kolejorz rzeczywiście szuka piłkarza, co wiąże się z odejściem Norwega Thomasa Rogne. Zakończył on kontrakt w Poznaniu i przeniósł się do Grecji.

Lech potrzebuje zatem kogoś w jego miejsce, gdyż teraz trzon środka obrony tworzą Bartosz Salamon i Antonio Milić, z opcją wejścia Słowaka Lubomira Šatki, ale to zbyt mało. Zatem sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, może nie tak podatnego na kontuzje jak Thomas Rogne, jest priorytetem zimowego okienka.

Lech Poznań wzmocni się szybko. Potrzebny obrońca

Trener Skorża wspominał, że kwestie transferowe i nowych piłkarzy chciałby mieć szybko, już na start przygotowań w styczniu. Może to być możliwe, gdyż Lech już działa. Zdaniem Niemców, rozmowy z Timem Oberdorfem są zawansowane i doszło do złożenia konkretnej oferty, chociaż Fortuna Düsseldorf nie za bardzo chce go puścić.



Niemiecki piłkarz ma 25 lat i jest bratem znakomitej niemieckiej piłkarki Leny Oberdorf, zawodniczki VfL Wolfsburg i uczestniczki ostatniego mundialu. Kibice Lecha już żartują, że taka zamiana za Thomasa Rogne byłaby jak 1:1, skoro Norweg był z kolei związany z norweską piłkarką Aga Hegerberg.



