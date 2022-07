Lech Poznań ma nowego obrońcę. Kibice nie są zadowoleni

Jest to wypożyczenie z rosyjskiego klubu FK Chimki, z wykorzystaniem przepisów pozwalających na skorzystanie z zawodników opuszczających Rosję po wybuchu wojny w Ukrainie. Filip Dagerstål wyjechał zaraz po agresji i nie wiadomo czy wróci do FK Chimki,. Do Lecha został wypożyczony na rok. To właśnie niepokoi kibiców.

Liczyli oni bowiem na mocne wsparcie środka obrony, który w obliczu kontuzji Bartosza Salamona był mocno łatany w ostatnich meczach zespołu Johna van den Broma. Grał tam Barry Douglas, musiał z konieczności wystąpić uskarżający się na chorobę układu pokarmowego Lubomir Šatka, a holenderski trener wystawił też młodego Maksymiliana Pingota, dla którego było to spore wyzwanie. Braki na środku defensywy są widoczne gołym okiem, a Lech ustawiał się po kilku istotnych graczy, którzy mogliby to zmienić. Jednym z nich był Michał Helik - były zawodnik Ruchu Chorzów i Cracovii Kraków, a obecnie - FC Barnsley w Anglii.

Tymczasem Lech zdecydował się na rozwiązanie doraźne, bo takowym jest wypożyczenie Szweda, a także rozwiązanie podjęte awaryjnie, w trakcie negocjacji w oknie transferowym. Teraz Filip Dagerstål ma rozwiązać problemy Kolejorza w defensywie - w trzech pierwszych meczach stracił on aż dziewięć goli!

Filip Dagerstål w Lechu Poznań

Obrońca wystąpił dwa razy w reprezentacji Szwecji - w meczach towarzyskich przeciw Słowacji (styczeń 2017) i Islandii (styczeń 2019). Filip Dagerstål wystąpił też na Euro do lat 21 rozgrywanym w 2017 roku w Polsce. Dla Szwecji U-21 Zagrał przeciw Anglii (0-0) i Polsce (2-2). W drugim z tych spotkań musiał toczyć pojedynki m.in. z Dawidem Kownackim, z którym w Lechu Poznań właśnie się minie.

Lech Poznań uważa, że pozyskał piłkarza, o jakiego mu chodziło. - Filip to piłkarz, którego doskonale znamy. To zawodnik, który pasuje do naszego profilu środkowego obrońcy. Dobrze radzi sobie z piłką przy nodze, umie wyprowadzać piłkę sprzed własnego pola karnego. Do tego nieźle gra w powietrzu, jest zdecydowany i inteligentny na boisku, umie się bardzo dobrze ustawić - wymienia atuty Szweda dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

