Opaskę kapitańską dla Mikaela Ishaka trudno nazwać zaskoczeniem - to już doświadczony piłkarz, najlepszy strzelec o przeszłości w Bundeslidze. Każdy, kto śledził mecze Kolejorza w ostatnim sezonie, wie jak ważna to postać i jakie ma znaczenie dla reszty zespołu. Dotychczas opaski kapitańskie nosili Thomas Rogne czy Mickey van der Hart, a także Tymoteusz Puchacz. Teraz będzie to Szwed.



CZYTAJ TAKŻE: "Kapitan musi dawać przykład. Thomas Rogne go dawał"





Lech Poznań ma nową radę drużyny

Reklama

W razie nieobecności zastępować ma go Pedro Tiba, tradycyjnie już znajdujący się w radzie drużyny. Teraz będą ja także tworzyli Jakub Kamiński, czyli najbardziej doświadczony z pozostałych jeszcze w Lechu jego wychowanków, a także uczestnik ostatniego Euro 2021, Słowak Lubomir Šatka. Do rady wchodzi jednak nowy zawodnik, Radosław Murawski. To spore zaskoczenie, ale pokazuje, że mamy do czynienia z graczem o sporym znaczeniu i charyzmie. Wpływ Radosława Murawskiego na Lecha może być spory.