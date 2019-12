Lech Poznań pewnie pokonał ŁKS Łódź 2-0 i kontynuuje dobrą passę spotkań bez porażki i bez straconej bramki. To już pięć takich potyczek, włącznie z meczem Pucharu Polski.

Przed tą kolejką Lech był drugi w rankingu strzelonych bramek (tylko za Legią), a ŁKS (wspólnie z Wisłą Kraków) pierwszy pod względem liczby goli straconych. To zapowiadało, że kibice na stadionie przy Bułgarskiej nie powinni się nudzić. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna - ŁKS tym razem nie zdecydował się na otwartą grę, a Lech też nie zamierzał ryzykować.

Długo więc zapowiadało się na powtórkę spotkania "Kolejorza" z Koroną Kielce sprzed kilku tygodni, gdy Lech miał kilka znakomitych okazji, nie wykorzystał ich, a później chaotyczną grą nie potrafił pokazać swojej wyższości. Sytuację zmieniła dopiero indywidualna akcja Joao Amarala z 59. minuty.



Lech po serii trzech kolejnych zwycięstw (z Pucharem Polski włącznie) i czterech kolejnych spotkaniach bez straty bramki był zdecydowanym faworytem. Gracze ŁKS-u wiedzieli o tym, że próba wymiany ciosów może zakończyć się dla nich źle. Zagęścili więc środkową strefę przed swoim polem karnym, zmuszając rywala do gry skrzydłami. "Kolejorz" rzeczywiście właśnie bokami boiska próbował przedostawać się na przedpole bramki Arkadiusza Malarza, po zagraniach ze skrzydeł miał kilka dobrych okazji bramkowych.

Pierwszą z nich zmarnował Pedro Tiba, który w 18. minucie nie trafił wślizgiem po zagraniu swojego rodaka Amarala. Dziewięć minut później ładnym uderzeniem z narożnika pola karnego popisał się Darko Jevtić, ale interwencja Malarza była jeszcze lepsza. 1-0 powinno być za to w 35. minucie, gdy po dośrodkowaniu Tiby tuż przed bramką znalazł się Christian Gytkjaer. Najlepszy snajper Ekstraklasy uderzył jednak głową tak, jakby celował do pustej bramki, w sam środek. A tam był z kolei Malarz.

Lech dominował, choć nie miał przygniatającej przewagi. ŁKS dobrze wyprowadzał piłkę mniej więcej do środkowej linii boiska, tam się już gubił. Bramkarz Lecha Mickey van der Hart mocno nudził się w bramce, a jedyne dwa uderzenia, które zmusiły go do złapania piłki, nie miały prawa zakończyć się golem.

Podobnie było jednak w niedawnym starciu Lecha z Koroną, która w pierwszej połowie zdołała obronić się przed naporem "Kolejorza", a po przerwie korzystała z coraz bardziej nerwowej gry rywala. ŁKS nie zdołał jednak dowieźć do końca meczu bezbramkowego remisu. Owszem, Lech nie miał wcale wielu bramkowych okazji, brakowało zespołowych, składnych akcji, ale błysk geniuszu pokazał Joao Amaral.

W 59. minucie Portugalczyk pomknął z prawego skrzydła w kierunku pola karnego, wykorzystał błąd Kamila Juraszka, zatrzymać nie zdołał go także Łukasz Piątek. Amaral uderzył z około 12 metrów w górny, bliższy róg bramki, ale wydawało się, że piłkę zdoła wybić Malarz.

Nie był jednak w stanie tego zrobić - tak padł pierwszy gol w tym spotkaniu. Co ciekawe, w tym momencie przy linii środkowej czekał już gotowy do wejścia na boisko Kamil Jóźwiak, prawdopodobnie miał zastąpić Amarala. Kierownik Lecha Mariusz Skrzypczak wycofał jednak tę roszadę, a Amaral opuścił boisko dużo później.

ŁKS musiał zaatakować, trener Kazimierz Moskal posłał na boisko m.in. Jewhen Radionowa. O groźne sytuacje pod bramką van der Harta było jednak ciężko. Dobrą okazję miał w 65. minucie Riocardo Guima, ale z dość ostrego kąta strzelił w boczną siatkę. Z kolei główkę Radionowa bez problemu zatrzymał holenderski bramkarz Lecha.

Lech prezentował się lepiej, choć pewnie też nie pomagało mu to, ze pokazy pirotechniczne dwukrotnie wstrzymywały grę. W 83. minucie z pierwszej piłki huknął Jóźwiak, ale Malarz odbił piłkę nogami. Z kolei w trzeciej z dziewięciu doliczonych minut reprezentant Polski zdołał już pokonać bramkarza ŁKS-u. Wykorzystał zagranie młodego Jakuba Kamińskiego i zwieńczył piękną akcję drużyny golem.

Andrzej Grupa, Poznań

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Lech Poznań - ŁKS Łódź 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Amaral (59.), 2-0 Jóźwiak (90+3.)

Żółte kartki: Muhar - Wolski



Lech: van der Hart - Szatka, Dejewski, Rogne, Kostewycz - Amaral (70. Kamiński), Muhar, Tiba (85. Moder), Jevtić, Puchacz (65. Jóźwiak) - Gytkjaer

ŁKS: Malarz - Grzesik, Juraszek, Sobociński, Klimczak - Piątek - Pirulo (85. Ratajczyk), Wolski (72. Trąbka), Guima, Ramirez - Sekulski (74. Radionow)

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Widzów: 9830.