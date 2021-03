Na niedzielę 11 kwietnia został wyznaczony szlagierowy mecz polskiej Ekstraklasy między Lechem Poznań a Legią Warszawa. Zapowiada się ciekawie, bo rok temu warszawiacy właśnie w Poznaniu pieczętowali tytuł.

Po tym spotkaniu w Poznaniu zostanie jeszcze pięć kolejek, a zatem Legia musiałaby mieć ogromną przewagę, aby przy Bułgarskiej przypieczętować mistrzostwo. Na razie różnica między nią a drugą w tabeli Pogonią Szczecin i tak jest znaczna - to siedem punktów, więc wszystko jest możliwe. Niezależnie od sytuacji w tabeli zwycięstwo na poznańskim stadionie może bardzo przybliżyć Legię do tytułu.





Lech Poznań zatrzyma Legię Warszawa?

Z jednej strony Kolejorz jest w słabej dyspozycji, ale z drugiej - Lega nie wygrywa w Poznaniu tak często. Jeżeli już jednak do tego dochodzi, są to wygrane znaczące. To przecież tu w zeszłym roku legioniści niemal zapewnili sobie tytuł, gdy ograli Lecha w pierwszym meczu po wznowieniu rozgrywek w czasie pandemii. Późniejszy triumf Lecha 2-1 w rundzie finałowej nie miał już takiego znaczenia.



Legia w Poznaniu wygrywa raz na kilka lat, bo przed 2002 rokiem triumfowała tu trzy lata wcześniej. Teraz sukces z szukającym wciąż formy Lechem, na dodatek bez poznańskiej publiczności, może otworzyć jej autostradę do mistrzostwa.



Mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa wyznaczono na niedzielę 11 kwietnia, godz. 17.30.