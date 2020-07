Świetny dla kibiców, pełen emocji mecz w Poznaniu! Lech zrewanżował się Lechii Gdańsk za przegrane karne w półfinale Pucharu Polski, pokonał ją 3-2 i już tylko punktu brakuje mu do zapewnienia sobie gry w europejskich pucharach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia Gdańsk. Zlatan Alomerović: Trochę szczęścia, trochę psychologii. Wideo INTERIA.TV

Zapis relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk



Zapis relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk na urządzenia mobilne



Na takie spotkania z przyjemnością przychodzi się na stadiony. W środę Lech walczył z Lechią przez ponad 120 minut w Pucharze Polski, a jakby tego było mało, to na koniec piłkarze strzelali wyjątkowo emocjonujący konkurs rzutów karnych. Z awansu cieszyli się gdańszczanie, teraz Lech im się zrewanżował. I to po meczu, w którym padło aż pięć bramek, a piłka co chwilę przenosiła się z jednego pola karnego pod drugie.

Reklama

W obu zespołach można się było spodziewać zmian - i te nastąpiły. Obaj trenerzy zastąpili golkiperów, w Lechu zadebiutował w Ekstraklasie Miłosz Mleczko. 21-letni bramkarz miał kilka udanych interwencji, ale też sporo niepewnych. Podobnie zresztą jak doświadczony Duszan Kuciak, co już było zaskoczeniem.

Słowak świetnie prezentował się przy Bułgarskiej w lutowym meczu tych drużyn, przez ponad 80 minut ratował skórę kolegom. Teraz popełnił błąd już przy pierwszym strzale lechitów. W 5. minucie Makowski sfaulował Ramireza, a Hiszpan po chwili wykonał rzut wolny.

Uderzył dość precyzyjnie, ale wcale nie za mocno, w dalszy róg, tam gdzie powinien być Kuciak. Słowak spodziewał się jednak strzału nad murem i został zaskoczony. Lech poszedł za ciosem, wkrótce na 2-0 mógł podwyższyć Jakub Kaminski (12. minuta), a chwilę po nim nad bramkę strzelił Timur Żamaletdinow.

35. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-07-12 17:30 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Jakubik 3 2 Lech Poznań Lechia Gdańsk Mleczko Gumny Crnomarković Šatka Kostewycz Kamiński Moder Ramírez Tiba Jóźwiak Żamaletdinow Kuciak Fila Nalepa Malocza Pietrzak Haydary Makowski Kałuziński Kubicki Gomes Zwoliński SKŁADY Lech Poznań Lechia Gdańsk Miłosz Mleczko Duszan Kuciak 23′ 23′ Robert Gumny Karol Fila Đorđe Crnomarković 21′ 21′ Michał Nalepa 13′ 13′ Lubomir Szatka Mario Malocza Wołodymyr Kostewycz Rafał Pietrzak Jakub Kamiński 42′ 42′ 73′ 73′ Omran Haydary Jakub Moder Tomasz Makowski 5′ 5′ 78′ 78′ Daniel Ramirez Fernandez 66′ 66′ Jakub Kałuziński 91′ 91′ Pedro Tiba Jarosław Kubicki 45′ 45′ Kamil Jóźwiak 47′ 47′ 70′ 70′ Ze Gomes 72′ 72′ Timur Żamaletdinow Łukasz Zwoliński REZERWOWI Karol Szymański Zlatan Alomerović Bohdan Butko Rafał Kobryń Tomasz Dejewski 66′ 66′ Maciej Gajos 91′ 91′ Karlo Muhar Kacper Urbański 78′ 78′ Filip Marchwiński Egzon Kryeziu Tymoteusz Puchacz Patryk Lipski Michał Skóraś 73′ 73′ Jaroslav Mihalik 72′ 72′ Christian Gytkjaer Flavio Paixao 70′ 70′ 89′ 89′ Conrado Buchanelli Holz

Lechia wytrzymała napór Lecha, a po kwadransie sama zaczęła coraz częściej atakować. Aktywny, choć bardzo nierówny, był na boku Ze Gomes, prezentował się lepiej niż Omran Haydary, który w końcu dostał szansę od trenera Stokowca. W 17. minucie gdańszczanie koncertowo wykonali rzut wolny - cztery podania, a na końcu celny strzał z bliska Łuaksza Zwolińskiego.