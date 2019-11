Dlaczego trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw zdecydował się na grę dwoma napastnikami dopiero w samej końcówce meczu z Koroną, skoro jego zespół remisował 0-0? - Bo cały czas atakowaliśmy, ale brakowało tylko kropki nad "i" - powiedział Żuraw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań - Korona Kielce 0-0. Dariusz Żuraw po meczu. Wideo INTERIA.TV Lech Poznań Lech Poznań - Korona Kielce 0-0 w meczu 15. kolejki Ekstraklasy

Lech zremisował ostatecznie bezbramkowo z Koroną, marnując masę sytuacji bramkowych w pierwszej części spotkania. - Graliśmy wtedy tylko z jednym napastnikiem, a i tak mieliśmy mnóstwo sytuacji. W drugiej połowie było ich mniej, ale też Korona grała niżej. Im bliżej było końca meczu, tym bardziej brakowało nam cierpliwości i spokoju, stąd zmiana Pawła Tomczyka w końcówce, by wspomógł Christiana w polu karnym - mówił Żuraw.

Reklama

Co do gry Lecha w pierwszej połowie trudno mieć zastrzeżenia. Jedynie skuteczność szwankowała, bo "Kolejorz" powinien prowadzić co najmniej dwoma golami. - Po takim meczu śmiało można powiedzieć, że straciliśmy dwa punkty, choć rozegraliśmy niezłe spotkanie. To było jedno z lepszych 45 minut, jakie pamiętam, i wypadało przynajmniej jedną sytuację wykorzystać - żałował Żuraw.

Lech zakończył pierwszą rundę na dziewiątej pozycji, ale ma sporą stratę do czołówki. Lider, Legia, ma aż o dziewięć punktów więcej, a piąty Śląsk Wrocław - o siedem. Bilans Lecha to pięć zwycięstw, pięć remisów i pięć porażek, przy czym lepszy jest na wyjazdach. - Może nie jesteśmy zespołem ze ścisłej czołówki, analizowałem już tę rundę. Traciliśmy wiele punktów nie z takiego powodu, że przeciwnik nas czymś zaskoczył, ładnie rozegrał akcję, po której zdobył bramkę. Trzy czwarte goli padło po naszych błędach, stąd mamy tak mało punktów i tak niskie miejsce. Gdybyśmy mniej tych punktów popełnili, sytuacja byłaby inna - mówił Żuraw.

Zdjęcie Dariusz Żuraw, trener Lecha / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Andrzej Grupa