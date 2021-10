Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, Lech Poznań i Radosław Murawski będą mieli okazję do zrobienia "kołyski" podczas meczu, bowiem urodził się synek tego właśnie zawodnika. Ma na imię Ignaś i przyszedł na świat w chwili, gdy jego tata wcale nie był podstawowym zawodnikiem Kolejorza. W meczu z Wisłą Płock wyszedł jednak w pierwszym składzie poznańskiego Lecha i od razu strzelił gola.



Radosław Murawski strzela w Polsce

To pierwsze trafienie Radosława Murawskiego dla Kolejorza i to zaraz po urodzinach synka. - Przy poprzednim dziecku też trafiłem i mogłem zadedykować gola - mówił zawodnik. To zarazem jego pierwsze trafienie w polskiej lidze od czterech lat, od 6 maja 2017 roku i bramki strzelonej Śląskowi Wrocław jeszcze w barwach Piasta Gliwice.



Radosław Murawski przyszedł do Lecha dopiero teraz latem, chociaż kontrakt podpisał już zimą. Turecki klub Denizlispor nie chciał go jednak puścić przed wygaśnięciem umowy.

Reklama