- Musimy mierzyć się z oczekiwaniami, jakie są w Poznaniu, ale jeśli chodzi o kibiców, to spotkaliśmy się niedawno i nikt od nas nie wymagał mistrzostwa - mówi trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw. "Kolejorz" jest na razie ligowym średniakiem, ale jego szkoleniowiec liczy na serię kilku zwycięstw, która pozwoli wrócić do czołówki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żuraw (Lech) przed meczem z Wisłą. Wideo INTERIA.TV

Po kilku słabszych spotkaniach Lech zdołał przed tygodniem wygrać w Zabrzu z Górnikiem 3-1, prezentując się kiepsko w obronie i nieźle w ofensywie. Jaki jest styl gry tej drużyny, trudno na razie powiedzieć, bo w porównaniu do początku sezonu zaszło sporo zmian w taktyce i kadrze. Wydaje się, że poznaniacy nie będą już tak bardzo ryzykować i grać wysokim pressingiem, co z kolei podobało się kibicom. Bardziej doświadczone drużyny potrafiły jednak szybko skarcić Lecha - i to na jego stadionie. Lech w trzech ostatnich spotkaniach na swoim stadionie zdobył zaledwie jeden punkt, a w sobotę o godz. 17.30 podejmie krakowską Wisłę.



Reklama

- Nie zgodzę się, że nie można o nas zbyt wiele powiedzieć. Mówimy dziś o Cracovii, która wygrał kilka meczów z rzędu i jest wysoko, podobnie Lech, choć gorzej zaczęła. Mam nadzieję, że wejdziemy na drogę kilku zwycięstw i będziemy mówić też o nas. Z oczekiwaniami, jakie są w Poznaniu, musimy się zmierzyć, ale jeśli chodzi o kibiców, to spotkaliśmy się niedawno i nikt od nas nie wymagał mistrzostwa, nie wiadomo jakiej gry w pucharach. Kibice chcą widowisk, walki, gryzienia trawy od pierwszej do ostatniej minuty. Oczywiście to ważne by szły za tym wyniki, bo one są ważne, ale jesteśmy na takim etapie sezonu, w którym zespoły mają raz lepszą a raz gorsza dyspozycję. Do końca jest jeszcze tyle meczów, że strata czterech czy pięciu punktów do drugiego miejsca nie jest taka zła. Nie wybiegałbym tak daleko, wszystko i tak rozstrzygnie się w ostatnich siedmiu kolejkach - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw.

W sobotę Lech podejmie Wisłę, z którą rok temu przegrał na swoim stadionie aż 2-5. "Kolejorz" prowadził wtedy 2-0, a później Joao Amaral miał znakomitą sytuację na 3-0 - nie trafił jednak w bramkę. Dziś Wisła jest dla lechitów sporą niewiadomą. - Wisła miała wiele problemów różnej natury, ale pod wodzą Maćka Stolarczyka potrafi grać niezwykle atrakcyjną i ofensywną piłkę. To powinno być ciekawe spotkanie dla kibiców - przekonuje Żuraw. - Nie wiemy, w jakim zagrają u nas składzie i w jakiej są formie. Oglądaliśmy ich ostatnie mecze, mieli lepsze i gorsze. W Płocku byli zespołem mocniejszym w pierwszej połowie, ale przegrali spotkanie. W derbach z Cracovią niewiele się działo, brakowało sytuacji. Mam nadzieję, że nam uda się wreszcie przełamać na stadionie w Poznaniu - dodaje trener Lecha.

W składzie poznańskiej drużyny zabraknie Thomasa Rogne, prawdopodobnie nie wystąpi też Pedro Tiba. Tego ostatniego, podobnie jak w Zabrzu, może zastąpić młody Jakub Moder. Do gry w obronie powinien wrócić Lubomir Szatka, który miał problemy mięśniowe po poprzednim zgrupowaniu reprezentacji Słowacji i starciu z Węgrami. Trener Żuraw ma też do dyspozycji Pawła Tomczyka.

Problemem Lecha są fatalne błędy obrońców, które także w Zabrzu mogły się zakończyć porażką. - Przekazujemy dużo informacji zawodnikom, ale problemem może być realizacja tego, co sobie zakładamy. To ciągła praca, każdy musi się doskonalić. Faktem jest, że co mecz gramy inną dwójką stoperów i nie ma takiego zgarnia, jakiego byśmy sobie życzyli - twierdzi Żuraw.

Początek sobotniego spotkania Lecha z Wisłą - o godz. 17.30.

Andrzej Grupa



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz