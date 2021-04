Maciej Skorża poprowadził trening Lecha Poznań we wtorkowe przedpołudnie - pierwszy po powrocie do roli pierwszego trenera. Lech TV transmitowało "na żywo" pierwszą część treningu, a na YouTube oglądało ją ok. 1,2-1,3 tys. osób. To sporo, zważając na to, że zobaczyć można było niemal tylko rozgrzewkę, a słowa Macieja Skorży do piłkarzy nie były słyszane w transmisji.

Lech Poznań ogłosił ponowne zatrudnienie Macieja Skorży w roli trenera w sobotę. W niedzielę Lecha przeciw Legii Warszawa poprowadził Janusz Góra. Maciej Skorża pierwszym trenerem formalnie został w poniedziałek. Wtedy jednak piłkarze mieli wolne po niedzielnym meczu, więc szkoleniowiec odbywał w klubie narady ze współpracownikami ze sztabu trenerskiego, medycznego, działem sport i biurem prasowym. - Trener wyjechał z klubu w poniedziałek dopiero krótko przed północą - powiedział rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel podczas transmisji Lech TV z treningu.





Lech Poznań już z Maciejem Skorżą na treningu

Wtorkowy trening miał się rozpocząć o godz. 11, na tę godzinę została zapowiedziana transmisja w Lech TV, ale piłkarze wyszli na boczne boisko przy ul. Bułgarskiej z 20-25-minutowym opóźnieniem. Trener Maciej Skorża dłużej niż przewidywano rozmawiał z drużyną w szatni. Sam trening został pokazany przez Lech TV w części okrojonej do pierwszych kilkunastu minut. Kibice mogli więc zobaczyć (ale nie usłyszeć), jak Maciej Skorża tłumaczy coś jeszcze piłkarzom na boisku przed zajęciami, rozgrzewkę i pierwsze, proste ćwiczenia pod okiem trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Kasprzaka. Zasadnicza część treningu, prowadzona przez trenera Macieja Skorżę, nie była już transmitowana. ]

Na treningu był obecny asystent Macieja Skorży, nowy członek sztabu szkoleniowego, Rafał Janas. Poza tym, w sztabie trenerskim pozostają Janusz Góra i Dariusz Dudka.

Raków - Lech pierwszym meczem Macieja Skorży po powrocie

W sobotę o godz. 17.30 Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe w Bełchatowie z Rakowem Częstochowie w PKO Ekstraklasie. Kolejne spotkanie pod wodzą Macieja Skorży już we wtorek 20 kwietnia - Lech Poznań o godz. 20.30 podejmie przy Bułgarskiej Lechię Gdańsk.



