Lech Poznań już to wie. Nie kryje, co go może czekać w Norwegii

Bartosz Salamon dumny z kibiców Lecha. Chciałby celebrować z nimi po meczu

FK Bodø/Glimt , obecny wicemistrz Norwegii, to jednak drużyna niżej notowana od klubów włoskich czy portugalskich, choć też groźna. Ma jednak mały problem - rozgrywki w Norwegii startują dopiero w kwietniu , więc podopieczni Kjetila Knutsena zagrali tylko kilka sparingów. Czy stojąc przed taką szansą lechici czują większą presję? - Dla nas to wielka okazja, by zrobić coś wyjątkowego. Okazja, a nie presja - mówi doświadczony obrońca Bartosz Salamon .

- Wielka szansa dla nas, czyli zawodników, ale i klubu. Postaramy się ją wykorzystać, jesteśmy gotowi. Wszystko jednak pokaże boisko - dodaje zawodnik, który wskazuje jeszcze liczną grupę kibiców mistrza Polski, podróżujących za zespołem. W Bodø, za kołem podbiegunowym, ma ich być ponad 300 . - To wielka rzecz, ze tak jeżdżą za nami. I wiele dla nas znaczy, jesteśmy z tego dumni. Dla piłkarzy to też wielka odpowiedzialność, bo oni mają za sobą długą wyprawę. Mam nadzieję, że będą szczęśliwi, a najważniejsze, byśmy mogli celebrować z nimi zwycięstwo - przyznaje Salamon.

Piłkarze o tym nie myślą, gdy wychodzą na boisko. Trener Lecha jest pewny

- My nie patrzymy na to, jak na mecz pod dodatkową presją. Każdy z nas, czy to trener, czy zawodnik, chce napisać swoją historię, co jest dodatkowym smaczkiem. Taka historyczna rzecz może się wydarzyć, ale nie bierzemy jej zbyt mocno do siebie. O tym się po prostu nie myśli, gdy wychodzisz na boisko - mówi z kolei trener Lecha John van den Brom.