Teraz prawdopodobnie tak będzie. Awans Lecha do 1/8 finału po wyeliminowaniu norweskiej drużyny FK Bodø/Glimt wywołał tak dużą radość w Poznaniu i Wielkopolsce, że bardzo szybko przełożyło się to na sprzedaż biletów na kolejną rundę Ligi Konferencji. Nastąpi ona bardzo szybko, a na dodatek Lech wylosował Djurgaardens IF Sztokholm , uważany za przeciwnika do przejścia.

Lech Poznań zagra przy pełnym stadionie

A to znaczy, że Lech może liczyć na nawiązanie do wielkich frekwencji pucharowych, jakie miały miejsce w 2010 roku po otwarciu nowego, budowanego na Euro 2012 stadionu, czy jeszcze wcześniej, w latach osiemdziesiątych. Mecz z Djurgaardens IF Sztokholm jest wielkim wydarzeniem w mieście, sporo osób tym żyje i liczy na to, że skoro Lech już osiągnął największy sukces pucharowy, to jeszcze go poprawi.