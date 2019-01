20-letni ofensywny pomocnik Juliusz Letniowski został piłkarzem Lecha - poinformował poznański klub. To pierwszy transfer Lecha w zimowym okienku.

Młody piłkarz podpisał z "Kolejorzem" umowę na trzy i pół roku z opcją przedłużenia. Do Lecha trafił z pierwszoligowej Bytovii.

W bieżącym sezonie wychowanek Lechii Gdańsk wystąpił w 19 meczach Bytovii i strzelił siedem goli oraz zaliczył trzy asysty.

- Podpisanie kontraktu to dla mnie spore przeżycie, Lech jest potężnym klubem. Cieszę się, że ktoś mnie tutaj dostrzegł, a ja jestem gotowy do ciężkiej pracy. Myślę, że każdy kibic Lecha liczy na mistrzostwo Polski. Z takim potencjałem jest to realne. Przychodzę tutaj, aby zostać mistrzem - powiedział Letniowski, cytowany na stronie Lecha.

- Juliusz, mimo młodego wieku, zwłaszcza w ostatnim sezonie, na poziomie pierwszej ligi zaprezentował się bardzo dojrzale. Zwróciliśmy uwagę na jego przygotowanie techniczne oraz taktyczne, wielokrotnie przesądzał o losach spotkania dla własnego zespołu. W krótkim czasie stał się jednym z liderów Bytovii - podkreślił Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy "Kolejorza".

