Pomocnik Lecha Joao Amaral ponownie został wypożyczony do portugalskiego Pacos de Ferreira, do końca sezonu 2020/21 - poinformował poznański klub. 28-letni piłkarz ostatnie pół roku spędził w tej drużynie.

Portugalczyk trafił do stolicy Wielkopolski w lipcu 2018 roku, a przez blisko półtora roku pobytu w "Kolejorzu" rozegrał dla niego 47 spotkań, w których strzelił 13 goli i zaliczył dziesięć asyst. Na początku roku zawodnik został wypożyczony do Pacos de Ferriera, w którym wystąpił w 22 meczach i zdobył jedną bramkę.

Amaral na początku sierpnia wrócił do Poznania i z Lechem przygotowywał się do kolejnego sezonu. We wtorek oba kluby doszły do porozumienia, na mocy którego pomocnik znów będzie występował w lidze portugalskiej.