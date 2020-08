Około 18 milionów koron, czyli trzy miliony złotych ma kosztować Lecha Poznań zakup czeskiego pomocnika Jana Sykory. Zdaniem portalu isport.cz, sprawa jest przesądzona, a zawodnik Slavii Praga podpisze z Lechem czteroletni kontrakt.

Czesi powołują się na osobą zaangażowaną w negocjacje.

Po co Lechowi prawy pomocnik, skoro ma w kadrze kilku skrzydłowych, m.in. Kamila Jóźwiaka, Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia, a w odwodzie jest jeszcze Tymoteusz Klupś?

Wszystko wskazuje na to, że lada chwila sprzedany zostanie Jóźwiak, a 26-letni Sykora z marszu miałby zająć jego miejsce. To 10-krotny reprezentant Czech, który jest wychowankiem Victorii Pilzno, ale w 2017 roku Slavia Praga kupiła go za milion euro ze Slovana Liberec.

W Slavii, najmocniejszym ostatnio klubie naszych południowych sąsiadów, nie mógł jednak znaleźć miejsca. Ostatni sezon spędził w FK Jablonec, a wcześniejsze pół roku w Slovanie Liberec.

W czeskiej lidze rozegrał łącznie 137 spotkań, zdobył w nich 19 bramek. Ostatni sezon też miał bardzo udany - to 26 ligowych starć, dziewięć bramek i sześć asyst. Jóźwiak w Lechu miał podobne statystyki (35 gier, osiem goli, pięć asyst).

Lech musi jednak zapłacić mistrzowi Czech spore pieniądze, bo Sykora ma ważny kontrakt jeszcze przez dwa lata.

Poznaniacy przygotowują się do piątkowego spotkania z Zagłębiem Lubin, którym rozpoczną ligowy sezon w PKO Ekstraklasie. Wcześniej, już w środę, odbędzie się prezentacja drużyny dla kibiców. Tym razem zostanie zorganizowana na Stadionie Miejskim, co pozwoli zachować reżim sanitarny drużyny.

Andrzej Grupa

