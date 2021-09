W meczu z GKS Bełchatów zastępy drugoligowego Lecha zasilili nowy napastnik poznaniaków Roko Baturina, który nie miał jeszcze okazji zagrać w pierwszym zespole, a także Filip Marchwiński. Mecz rozstrzygnął jednak Siergiej Kriwiec - zawodnik doświadczony i mistrz Polski jeszcze z 2010 roku.



Lech Poznań Lech Poznań gromi także Lechię Gdańsk. Znowu pięć bramek

Jeszcze w pierwszej połowie Siergiej Kriwiec uderzył w słupek, a dobitka Filipa Marchwińskiego była niecelna. Gol padł po podobnej akcji. Tym razem strzelał Filip Marchwiński, który próbował wykorzystać dobre podanie Antoniego Kozubala. Piłka po jego strzale została zablokowana, ale Siergiej Kriwiec popisał się refleksem i tym razem on dopadł do dogrywki. To był gol na wagę zwycięstwa.



Po tej wygranej Lech II Poznań awansował w drugiej lidze na dziesiąte miejsce. Prowadzą Stal Rzeszów i Ruch Chorzów, a w strefie barażu o pierwszą ligę znajdują się: Motor Lublin, Chojniczanka Chojnice, Olimpia Elbląg i Wisła Puławy. Miejsca spadkowe zajmują Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Sokół Ostróda, Hutnik Kraków i właśnie GKS Bełchatów.





GKS Bełchatów - Lech II Poznań 0-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Kriwiec (52.)

LECH: Mrozek - Borowski, Laskowski, Pingot Ż, Palacz - Norkowski, Kozubal Ż (60. Kryg), Kriwiec - Klupś (60. Wilak), Baturina (70. Pacławski), Marchwiński (87. Gogół)