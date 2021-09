Lech Poznań i Warta Poznań zamieniły się znów miejscami

Radosław Nawrot Lech Poznań

Dla kibiców Lecha Poznań to powrót do standardowej równowagi. Dla kibiców Warty Poznań to powód do zmartwień. Sytuacji z zeszłego sezonu, gdy to Warta była najlepsza w Poznaniu, już nie ma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Trener Maciej Skorża: Cieszymy się, ale bez przesady. Wideo INTERIA.TV