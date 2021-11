Lech Poznań i Warta Poznań zagrają już w czwartek

Te relacje to ewenement w skali kraju. Nigdzie w Polsce nie ma tak wysoko notowanych dwóch klubów piłkarskich, które od lat żyłyby w takiej zgodzie jak Lech i Warta. Nie zmienił tego nawet fakt, że w poprzednim sezonie to warciarze utarli Lechowi nosa i znaleźli się wyżej, aż na piątym miejscu w tabeli. Kolejorz był dopiero jedenasty.



Warta Poznań Nowy trener Warty zasłynął szalonym pomysłem. Powtórzy go w Ekstraklasie?

Teraz role się odwróciły. Poznański Lech jest liderem rozgrywek, a Warta Poznań po serii fatalnych meczów znalazła się w strefie spadku. W poprzednim sezonie trenera zmieniał Kolejorz (Maciej Skorża zastąpił Dariusza Żurawia), teraz uczyniła to poznańska Warta (Dawid Szulczek zastąpił Piotra Tworka).



W kurtuazyjnym meczu, który odbędzie się w czwartek o godz. 20.30 wezmą udział pracownicy obu klubów. W akcji będzie można zobaczyć dyrektora sportowego Warty Radosława Mozyrko, może także dyrektora Lecha Tomasza Rząsę.





Derby Lech Poznań - Warta Poznań. Kiedy mecz?

Reklama

Lech Poznań zmierzy się z Wartą Poznań w meczu derbowym w niedzielę 28 listopada o godz. 15. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.