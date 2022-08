Lech Poznań i jego problemy ze sztuczną nawierzchnią. Znów go czekają

Sztuczna murawa jest typowa zwłaszcza dla krajów o trudnym klimacie, czyli północy kontynentu. Lech Poznań stykał się z nią wielokrotnie, głównie podczas gry w Skandynawii czy Rosji. I wiele z tych potyczek kończyło się fatalnie.

To na sztucznej nawierzchni doszło do kompromitacji Kolejorza z Żalgirisem w Wilnie czy właśnie Stjarnan na Islandii w latach 2013-2014. Pewne kłopoty lechici mieli także w meczu z Honka Espoo w Finlandii czy też na stadionie Kadrioru w Tallinie.

Lechowi udało się przełamać niedobrą passę gier na sztucznej nawierzchni dopiero dwa lata temu. W 2020 roku, w walce o fazę grupową Ligi Europy, zagrał on na sztucznej murawie stadionu Tele2 Arena w Sztokholmie, przeciwko szwedzkiej drużynie Hammarby. Było to bardzo trudne zadanie, bowiem mieliśmy do czynienia z combo - sztuczna trawa plus rywal ze Szwecji, z którym Kolejorz nigdy dotąd nie wygrał. I udało mu się pokonać Hammarby aż 3-0!

W czwartek mistrzowie Polski zagrają z Vikingurem Reykjavik właśnie na sztucznej nawierzchni stadionu Víkingsvöllur, co z jednej strony ma być dużym atutem islandzkiej drużyny, ale z drugiej mamy już przełamany lęk Lecha przed taką trawą.

Vikingur Reykjavik - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć?

Lech Poznań zagra z Vikingurem Reykjavik w czwartek o godz. 20.45 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport. To trzecia, przedostatnia runda kwalifikacji Ligi Konferencji.

