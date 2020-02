Młode asy Lecha Poznań z nowymi kontraktami! Umowy z "Kolejorzem przedłużyli: Robert Gumny, Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Kamil Jóźwiak po meczu z Lechią. Wideo INTERIA.TV

Jóźwiak podpisał nowy kontrakt do końca czerwca 2022 roku, a Gumny i Puchacz do końca czerwca 2023 roku.

Reklama

"To, że wychowankowie klubu przedłużają z nami kontrakty, ma dla nas ogromne znaczenie. Bardzo się cieszymy, że mają oni tak duże zaufanie do klubu, bo to potwierdza, że ci zawodnicy widzą wydeptaną wcześniej ścieżkę przez tych wychowanków, którzy są już w zagranicznych klubach topowych lig. Pokazuje to również jedność, jaka panuje w szatni, a także ich miłość do klubu i do niebiesko-białych barw. Możemy to zresztą zauważyć na murawie, kiedy dają z siebie wszystko w każdym meczu, w którym grają" - komentuje wiceprezes Lecha, Piotr Rutkowski, cytowany na stronie klubu.

21-letni Jóźwiak związany jest z Lechem od 2011 roku. W Lechu pomocnik rozegrał 104 mecze, w których zdobył 13 bramek.

Gumny od dziecka związany jest z poznańskim klubem. W jego barwach 21-letni obrońca wystąpił 89 razy i strzelił jednego gola.

Będący w tym samym wieku Puchacz trafił do Lecha w 2013 roku. W 27 meczach pomocnik zdobył cztery bramki.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Robert Gumny / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

WS