Grzegorz Wojtkowiak wraca do Lecha Poznań, ale nie do pierwszej, a do drugiej drużyny. 35-letni zawodnik ma wspomóc rezerwy swoim doświadczeniem, pełniąc podobną rolę, co w minionym sezonie Dariusz Dudka.

Wojtkowiak przechodzi do rezerw Lecha z Lechii Gdańsk, ale ostatni mecz dla gdańskiej drużyny rozegrał jeszcze w marcu 2018 roku. W minionym sezonie ani razu nie pojawił się na boiskach Ekstraklasy.

Teraz doświadczony zawodnik wzmocni rezerwy Lecha Poznań. Po tym, jak karierę zakończył Dariusz Dudka, który przeszedł do pionu sportowego akademii Lecha, "Kolejorz" szukał zawodnika, będącego w stanie odgrywać rolę mentora dla młodszych piłkarzy.

Wojtkowiak, 24-krotny reprezentant Polski, do takiej roli nadaje się niemal idealnie. To piłkarz, który w latach 2006-2012 był zawodnikiem Lecha, dla którego zagrał w 144 spotkaniach. W 2008 roku był członkiem drużyny, która wyszła z grupy w Pucharze UEFA.

- Nie mamy wątpliwości, że Grzesiek posłuży naszym młodym zawodnikom swoim olbrzymim doświadczeniem. Nie zapominamy przy tym o jego walorach piłkarskich, które pokazuje o wielu lat i pozwalają nam wierzyć, że będzie sporym wzmocnieniem naszych rezerw - powiedział dyrektor sportowy Akademii Lecha Poznań, Marcin Wróbel, cytowany przez stronę klubu.

Wojtkowiak, poza grą w Lechu i Lechii, ma na koncie także występy w Amice Wronki i niemieckim TSV 1860 Monachium.



