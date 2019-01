W reprezentacji Polski odpowiadał za stronę analityczną, a także uczestniczył w treningach. Razem z Adamem Nawałką był na mistrzostwach Europy we Francji i na mundialu w Rosji. Mowa o Gerardzie Juszczaku, który właśnie rozpoczął pracę w Lechu Poznań.

Zanim dołączył do sztabu szkoleniowego Nawałki, Gerard Juszczak pracował w Kmicie Zabierzów, Zagłębiu Sosnowiec, Akademii Wisły Kraków oraz Garbarni Kraków. W kadrze odpowiadał za analizę pomeczową oraz analizę przedmeczową przeciwników. Był jednym z doradców Nawałki w najważniejszych spotkaniach. Taką samą funkcję pełnił w Koronie Kielce przez pół roku, gdzie pracował od sierpnia 2018 roku. W Kielcach rozpoczął pracę zaraz po zakończeniu mistrzostw świata w Rosji.

- Jestem trenerem z licencją UEFA Pro, czyli tak naprawdę mogę pomagać w każdym zakresie - mówi Juszczak. Asystent zdążył się przyzwyczaić do etosu pracy Adama Nawałki i jest gotowy na ogrom pracy, z jaką będzie się borykał w nowym klubie. Wiem o tym, że w Poznaniu doba jest długa, także na pewno nie zabraknie mi czasu ani wyzwań - mówi. Nowy asystent w "Kolejorzu" jest bardzo pozytywnie nastawiony do pracy w Poznaniu. - Wsiadam do tej lokomotywy i mam nadzieję, że będziemy pędzić na samą górę - mówi nowy asystent trenera Lecha.

Nawałka zebrał w Poznaniu większość ze swoich najbliższych współpracowników. Oprócz Juszczyka w sztabie znajdują się Bogdan Zając (drugi trener), Mariusz Skrzypczak (kierownik), Jarosław Tkocz (trener bramkarzy), Remigiusz Rzepka (koordynator i szef sztabu przygotowania motorycznego), Andrzej Kasprzak, Stanisław Gadziński (trenerzy przygotowania motorycznego), Hubert Barański, Łukasz Siwecki (analitycy), Andrzej Pyda, Paweł Cybulski, Krzysztof Pawlaczyk (lekarze), Maciej Łopatka, Maciej Smuniewski, Paweł Tota, Marcin Lis (fizjoterapeuci).

