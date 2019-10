Filip Marchwiński z Lecha Poznań znalazł się na liście 60 największych talentów z rocznika 2002, według brytyjskiego dziennika "The Guardian”. Polak znalazł się w doborowym towarzystwie obok m.in. Andri Lucasa Gudjohnsena z Realu Madryt i Ansu Fatiego z Barcelony.

"The Guardian" co roku publikuje listę najbardziej utalentowanych 17-latków, którzy w przyszłości mogą zostać gwiazdami. Z Polski angielski dziennik wyróżnił piłkarza Lecha Poznań.

Marchwiński zadebiutował w Lechu 16 grudnia 2018 roku w meczu z Zagłębiem Sosnowiec i od razu zdobył bramkę. Miał wtedy 16 lat, 11 miesięcy i 6 dni, dzięki czemu został najmłodszym strzelcem gola w historii "Kolejorza".

Kolejne, zwycięskie trafienie zanotował 24 kwietnia w meczu z Legią. To spotkanie przypomniał angielski dziennik. Podkreślił też, że Marchwiński odrzucił oferty kilku dużych europejskich klubów. - Wydaje się, że ma głowę na właściwym miejscu. On i jego rodzice już zignorowali zainteresowanie ze strony takich klubów jak Inter, Ajax, Schalke, Hoffenheim i Arsenal, ponieważ uważają, że będzie się lepiej rozwijać w Polsce. Jeszcze przed meczem z Legią zapisał się w historii Lecha, stając się jego najmłodszym strzelcem, na 25 dni przed 17. urodzinami - napisał "The Guardian".

W tym sezonie Dariusz Żuraw nie stawia tak odważnie na młodego pomocnika. Marchwiński zagrał w trzech spotkaniach. W ostatnim z nich, przeciwko Wiśle Kraków, zdobył bramkę pieczętującą wygraną "Kolejorza" 4-0.

MP



