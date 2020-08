Już w obecnym okienku transferowym Filip Marchwiński może opuścić Polskę. Piłkarzem Lecha Poznań zainteresowane Torino.

Marchwiński to jeden z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy Lecha. Ma dopiero 18 lat, a już może wyjechać za granicę. -9W minionym sezonie rozegrał w PKO Ekstraklasie 20 spotkań i strzelił trzy gole.

Nic dziwnego, że zwróciły na niego uwagę zagraniczne kluby. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio stwierdził, że Marchwińskiego najchętniej chciałoby u siebie Torino.

Zespół szuka wzmocnień, bo w ostatnim sezonie zajął dopiero 16. Miejsce. Udało się wywalczyć utrzymanie i przed nowymi rozgrywkami klub chce się wzmocnić, aby powalczyć o coś więcej.

Trwają też poszukiwania trenera. Di Marzio podaje, że do klubu może przyjść Marco Giampaolo. Szkoleniowiec pozostaje bez pracy od października 2019 roku, gdy po prawie pięciu miesiącach stracił pracę w Milanie.

To on ma być głównym zwolennikiem transferu Marchwińskiego. Klub czeka na ruch szkoleniowca. Jeśli ten obejmie zespół, Polak może dołączyć do drużyny.

