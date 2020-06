Lech Poznań. Filip Bednarek podpisał kontrakt z klubem

Jak poinformowała oficjalna strona Lecha Poznań, klub podpisał kontrakt z Filipem Bednarkiem. Polak dołączy do drużyny 1 lipca, a jego kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Stawowy dla Interii: Będę wierny swojemu ofensywnemu stylowi. Wideo TV Interia

Filip Bednarek od czwartku przebywał na testach medycznych w Poznaniu. Dziś złożył on podpis pod dwuletnią umową z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok. Polski bramkarz rozpocznie treningi z Lechem od 1 lipca.



- Dla mnie przyjście do Lecha jest czymś wyjątkowym, bo jestem z nim związany emocjonalnie. Chcę prowadzić zdrową rywalizację o pierwszy skład, w ramach której najważniejsze będzie dobro Kolejorza - powiedział Bednarek w rozmowie z oficjalną stroną klubu.



- Będę walczył o miejsce w bramce, ale tutaj słowa są zbędne. Najważniejsze będą czyny i nimi będę chciał pokazać, że zasługuję na swoją szansę. Gra dla tego klubu będzie wielką nobilitacją i mam nadzieję, że dumą dla kibiców, ponieważ jestem chłopakiem z regionu - dodał.



Polski bramkarz udowodnił swoją wartość podczas gry na zapleczu Eredivisie, w barwach De Graafschap. Stamtąd trafił do grającego w holenderskiej 1. lidze - SC Heerenveen, dla którego rozegrał siedem spotkań na początku tego roku.