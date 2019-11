Mimo słabej gry, kiepskiej pozycji Lecha w tabeli i niezbyt atrakcyjnego rywala, jest szansa, że frekwencja podczas niedzielnego meczu z Koroną Kielce po raz trzeci w tym sezonie w Poznaniu przekroczy 25 tys. Wszystko za sprawą akcji "Kibicuj z Klasą", która ściąga tysiące dzieci na trybuny stadionu przy ul. Bułgarskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Dzieci wypełnią stadion na meczu Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Poznański klub organizuje tę akcję od 2013 roku - w każdej rundzie wybiera jedno spotkanie, zwykle z mniej atrakcyjnym rywalem i raczej takie, które nie jest rozgrywane o 20.30, na które zaprasza dzieci. Zorganizowane grupy, w których na każdą dziesiątkę dzieci przypada co najmniej jedna osoba dorosła, mogą obejrzeć mecz PKO Ekstraklasy za darmo. W pierwszej edycji, w marcu 2013 roku, bezbramkowy remis z GKS Bełchatów obejrzało z trybun blisko 8 tys. uczestników akcji "Kibicuj z Klasą". Rekord padł we wrześniu 2016 roku - na mecz z Arką Gdynia, także zakończony wynikiem 0-0, przybyło ponad 18 tys. młodych kibiców.

Reklama

Jeszcze w czwartek rano do klubu z Poznania dotarło ponad 10 tys. zgłoszeń, a uprawnionych do obejrzenia meczu z Koroną było w sumie ponad 18 tys. widzów. W czwartek w południe liczby te wzrosły - odpowiednio - do ponad 11 tys. uczestników akcji i ponad 20 tys. wszystkich kibiców. - Nastąpił szał z tymi zgłoszeniami, schodzą do nas hurtowo. Sądzę, że frekwencja może sięgnąć 25 tys. - mówi Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha.

Lech na początku tego sezonu mógł się cieszyć podobną albo nawet większą publiką. Wtedy był jednak na szczycie tabeli - jego spotkanie ze Śląskiem Wrocław na początku sierpnia obejrzało ponad 32 tys. widzów, a niespełna miesiąc później na spotkanie z Cracovią wybrało się ponad 25,5 tys. kibiców. Oba poznaniacy jednak przegrali, a słabsza postawa w tych i następnych meczach sprawiła, że klub z Wielkopolski zaczął obsuwać się w tabeli, a frekwencja zmniejszyła się o połowę.

Mecze rozgrywane w ramach akcji "Kibicuj z Klasą" są jednak dość szczęśliwe dla "Kolejorza". Z 13 rozegranych dotąd "Kolejorz" wygrał aż dziewięć, a cztery zremisował. Wśród tych remisów są jednak wyniki 0-0 z Arką Gdynia (jesień 2016) i Górnikiem Łęczna (wiosna 2017), gdy stadion był wypełniony niemal do ostatniego miejsca. - To prawda, że Lech był wówczas faworytem, ale nigdy takiego meczu nie przegrał. Można więc powiedzieć, że jednak dzieciaki troszkę szczęścia przynoszą - przyznaje Henszel.

Zgłoszenia do siedziby poznańskiego klubu można było wysyłać do piątku do północy, ale zwykle ostatnie i tak docierają w sobotę rano. Mecz z Koroną Kielce zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 15.

Andrzej Grupa

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy