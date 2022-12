Kiedy powstał Lech Poznań? Tu trwają spory. Niektórzy uważają, że na poznańskim Dębcu grano w piłkę już w 1920 roku. - My przyjmujemy datę 19 marca 1922 roku jako rejestrację klubu i to ona stanowi o obchodach jubileuszu klubu. W tym roku to sto lat - mówił rzecznik prasowy Kolejorza, Maciej Henszel.