Coraz ważniejszą rolę w Lechu Poznań mają odgrywać wychowankowie, którzy zostali ściągnięci z wypożyczeń do klubów pierwszej ligi. Tacy jak Tymoteusz Puchacz, który w środę zdobył zwycięską bramkę w sparingu z Broendby Kopenhaga, a do tego może występować na dwóch pozycjach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tymoteusz Puchacz po meczu Lech - Broendby 1-0. Wideo INTERIA.TV

Trener Dariusz Żuraw w kolejnych sparingach daje szansę gry zawodnikom, którzy poprzedni sezon spędzili na wypożyczeniach w pierwszej lidze: Michałowi Skórasiowi, Tymoteuszowi Puchaczowi czy Jakubowi Moderowi, a jest też jeszcze bramkarz Miłosz Mleczko. Z tego grona największe szanse na grę będzie miał Puchacz - reprezentant Polski podczas niedawnych mistrzostw świata U-20. Poprzedni sezon zaczął w Zagłębiu Sosnowiec w Ekstraklasie, a skończył w GKS Katowice w pierwszej lidze. Oba kluby zostały zdegradowane, ale 20-latek zdobył spore doświadczenie, wystąpił w 29 meczach.

Reklama

W sparingu z Broendby Kopenhaga najpierw grał na lewym skrzydle, a w drugiej połowie - na lewej obronie. Na pierwszej pozycji ma rywalizować o miejsce w składzie z Kamilem Jóźwiakiem, na drugiej - z Wołodymyrem Kostewyczem.



- Nie robi mi to różnicy, gdzie będzie potrzeba, tam będę pomagał drużynie - stwierdził.

W meczu z Duńczykami zdobył jedynego gola, kończąc kontratak, a później miał jeszcze jedną świetną okazję, ale tym razem przegrał pojedynek z bramkarzem Broendby. - Cieszy nas gra, bo dobrze to wszystko wyglądało. Broendby to klasowy zespół, też miał jakieś okazje, ale my bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo - analizował Puchacz.

W kadrze Lecha na zgrupowanie w Opalenicy jest wielu nowych piłkarzy, a zespół buduje się od nowa. Jest więc kilkanaście osób, które pozostało z poprzedniej kadry, do tego młodzież, piłkarze wracający z wypożyczeń i kilku nowych obcokrajowców.

- Od początku złapaliśmy dobry język, bo większość tych chłopaków dobrze się zna. Mimo tego, że ktoś był gdzieś wypożyczony, ktoś inny wraca, to mieliśmy stały kontakt, odwiedzaliśmy Poznań. Teraz dołączyli Miki (Mickey van der Hart), Karol (Karlo Muhar) czy Czarny (Cjordje Crnomarković), ale chłopaki też łapią dobry kontakt z nami. Wszystko ładnie się zazębia i myślę, że od pierwszych dni to było widać. Wchodzimy w okres ciężkiej pracy, wzajemnie się wspieramy i z dnia na dzień będzie to coraz lepiej wyglądało - przewiduje Tymoteusz Puchacz.

Andrzej Grupa

Ekstraklasa - zobacz terminarz przyszłego sezonu