Djordje Crnomarković został nowym zawodnikiem Lecha Poznań. To czwarty piłkarz, który tego lata dołączył do klubu z Wielkopolski.

25-letni serbski obrońca ostatnio był zawodnikiem FK Radnicki Nisz. W minionym sezonie był podstawowym zawodnikiem Radnickiego, który zdobył wicemistrzostwo Serbii. Obrońca wystąpił w 32 ligowych spotkaniach, zagrał też trzykrotnie w meczach eliminacji Ligi Europy, gdzie Radnicki został wyeliminowany w drugiej rundzie przez izraelskie Maccabi Tel Awiw.

We wtorek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Lecha. Związał się z klubem trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia na kolejny rok.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dołączył do nas Djordje Crnomarković. W zeszłym sezonie był on jedną z kluczowych postaci rewelacji rozgrywek serbskiej SuperLigi i tam też zwrócił naszą uwagę. Serb pasuje do naszego stylu gry i liczymy, że w pełni pokaże umiejętności, którymi zainteresował nas podczas ostatniego roku - przekonuje Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Crnomarković jest czwartym piłkarzem, który tego lata dołączył do drużyny z Poznania. Wcześniej kontrakty z zespołem podpisali Mickey van der Hart, Karlo Muhar i Tomasz Dejewski.



