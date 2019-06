Obrońca skreślony przez Lecha Poznań znalazł nowy klub. Dimitros Goutas podpisał kontrakt z Atromitosem.

25-letni stoper związał się z nowym klubem dwuletnim kontraktem. Wraca do Grecji po trzech sezonach za granicą - przed transferem do Lecha przez dwa lata występował w klubach z Belgii. Do obu, podobnie jak do zespołu z Poznania, był wypożyczony z Olympiakosu.



Jego przygoda w Wielkopolsce była jednak zupełnie nieudana - Goutas wystąpił tylko w dziewięciu meczach Ekstraklasy. W Atromitosie, czwartej drużynie ostatniego sezonu greckiej ekstraklasy, spotka się m.in z Dawidem Kortem, który zimą trafił tam z Wisły Kraków.



Grecki stoper jest jednym z 12 piłkarzy, którzy po zakończeniu sezonu rozstali się z Lechem. Wśród nich jest również inny środkowy obrońca Nikola Vujadinović. W ich miejsce poznański klub sprowadził Tomasza Dejewskiego i Djordje Crnomarkovicia.



