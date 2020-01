Darko Jevtić podpisał 4,5-letni kontrakt z Rubinem Kazań. Szwajcar miał umowę z Lechem Poznań do końca czerwca, ale działacze obu klubów doszli do porozumienia w sprawie transferu już teraz. To oznacza, że Lech będzie zdesperowany w poszukiwaniach ofensywnego pomocnika.

Jevtić już we wtorek przechodził w Turcji badania medyczne - tam na zgrupowaniach są kluby z Kazania i Poznania. Wypadły one pozytywnie, więc do nocy trwały negocjacje między stronami co do warunków umowy. Koniec końców one też zakończyły się powodzeniem i dziś Szwajcar oficjalnie dołączy już do zespołu z Kazania.

Jevtić spędził w Lechu 5,5 roku. Był ostatnim grającym piłkarzem z obecnej kadry, który w 2015 roku świętował z "Kolejorzem" mistrzostwo Polski. Dla klubu ze stolicy Wielkopolski zdobył 37 bramek w 192 oficjalnych spotkaniach (155 razy zagrał w Ekstraklasie). Miał też sporo asyst, świetnie dogrywał piłkę ze stałych fragmentów.

- Darko spędził w Lechu ponad pięć lat, miał najdłuższy staż spośród obecnych piłkarzy pierwszego zespołu, ale od dłuższego czasu sygnalizował, że chce zrobić kolejny krok w karierze. Było jasne, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu - mówi na klubowej stronie dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. - Kilka dni temu przyszła bardzo atrakcyjna oferta zarówno dla klubu, jak i samego Darko. Wspólnie zdecydowaliśmy, że choć z ciężkim sercem, to damy zielone światło na transfer do Rubina i rozstaniemy się już teraz - dodaje Rząsa.

Lech musi teraz szukać zawodnika, który będzie grał na pozycji numer dziesięć, bo oprócz Jevticia pozbył się tej zimy także Joao Amarala, wypożyczonego do FC Pacos de Ferreira. W obecnej kadrze ofensywnymi pomocnikami mogą być jeszcze 18-letni Filip Marchwiński i ewentualnie 20-letni Jakub Moder, który woli jednak grać niżej. Stąd zakusy "Kolejorza" aby wykupić z ŁKS-em Daniego Ramireza.

