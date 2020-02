Dani Ramirez, najlepszy piłkarz ŁKS-u, podpisał 3,5-letni kontrakt z Lechem Poznań, w którym zastąpi Darko Jevticia. - Może nam dać coś innego niż Darko, liczę, że nasza gra będzie bardziej różnorodna - ocenia trener Lecha Dariusz Żuraw.

Ramirez już w środę zmienił opis na swoim profilu na Twitterze - pojawiły się tam słowa "Jugador Lech Poznan". Do tego zamieścił podziękowania dla trenerów i działaczy ŁKS-u, dziękował też kibicom i "wszystkim mieszkańcom pięknej Łodzi".



Kluby już wcześniej uzgodniły warunki transferu zawodnika, ostatnim warunkiem było pozytywne przejście testów medycznych. Te Hiszpan zakończył dzisiaj, a przed godz. 15 Lech ogłosił podpisanie kontraktu. Wcześniej klub z Poznania miał nawet pomysł, że gdyby wszystkie warunki udało się spełnić pod koniec ubiegłego tygodnia, to Ramirez przyjechałby tramwajem w niedzielę na prezentację drużyny na Placu Wolności. Tak się jednak nie stało.

W Lechu 27-letni Hiszpan zastąpi Darko Jevticia, którego "Kolejorz" oddał za 600 tys. euro do Rubina Kazań. Nie stanie się to jeszcze w najbliższą sobotę, gdy poznaniacy podejmą Raków Częstochowa, gdyż Ramirez pauzuje za żółte kartki. - Mój plan jest taki, ze jeszcze dziś Dani wejdzie w trening indywidualny, mamy też dla niego materiały dotyczące naszego sposobu grania, poruszania się zawodnika na pozycji numer dziesięć i na skrzydle. Tutaj nie powinno być problemu, bo ŁKS też grał bardzo ofensywnie. Wczoraj z nim rozmawiałem, był bardzo zadowolony, że do nas dołączy - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw.



Zdjęcie Dani Ramirez / Przemysław Szyszka / Newspix

Jevtić był kapitanem Lecha i od lat czołowym pomocnikiem - wspólnie z Pedro Tibą decydował o grze drużyny. Ramirez, zdaniem poznańskiego szkoleniowca, ma podobne walory, ale jednocześnie jest nieco innym graczem niż Szwajcar. - Mam nadzieję, że da nam też coś innego niż Darko. Dani jest trochę inny, może nieco bardziej wszechstronny i wierzę, że nasza gra stanie się jeszcze bardziej różnorodna - ocenia Żuraw. I dodaje: - To piłkarz wyróżniający się w klubie i w całej lidze, który, moim zdaniem, będzie pasował do naszej układanki. Wszechstronny, mogący grać na pozycji 10 i na skrzydle, obdarzony bardzo dobrym strzałem oraz prostopadłym podaniem. Nie chcąc szukać zawodników, których nie znamy, padła propozycja, by ściągnąć jego.

Dani Ramirez, w przeszłości gracz młodzieżowych drużyn Realu Madryt, występował w ŁKS-ie przez ostatnie półtora roku. Pomógł drużynie w awansie do Ekstraklasy, a jesienią w 20 występach zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. Lech rywalizował o niego z Jagiellonią, która oferowała większe pieniądze ŁKS-owi, ale sam Hiszpan był zdecydowany na przenosiny do Poznania. Lech ostatecznie zresztą musiał zwiększyć swoją ofertę dla beniaminka, transfer Ramireza będzie go kosztował około dwóch milionów złotych. Za nieco tylko większe pieniądze oddał zresztą do Rosji Jevticia. Sam piłkarz dostanie ponad trzy razy więcej w stosunku do tego, co zarabiał w poprzednim klubie - teraz to będzie 70 tys. zł miesięcznie.



- Dla mnie to wielkie wyzwanie. Od momentu, gdy dowiedziałem się o zainteresowaniu Lecha, chciałem tu grać. Czekam już na debiut w nowej koszulce - mówi Ramirez na oficjalnej stronie klubu z Poznania.

Nieoficjalny debiut ma zaliczyć w niedzielnym sparingu z Błękitnymi Stargard. Oficjalny - 16 lutego w wyjazdowym starciu z Cracovią.

Andrzej Grupa