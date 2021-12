O sprawie informuje red. Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl - jego zdaniem, w grze są trzy kluby z Bundesligi z trzema ofertami dla Jakuba Kamińskiego. To Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg i RB Lipsk. Zainteresowanie zespołu z Wolfsburga nie jest niczym nowym - jak informowaliśmy, latem Lech Poznań odrzucił ofertę VfL Wolfsburg na Jakuba Kamińskiego, a opiewała ona na przeszło 7 mln euro.

TVP Sport kilka dni temu poinformowało, że Jakubem Kamińskim zainteresowana jest także Borussia Dortmund. Stawkę niemieckich klubów uzupełnia RB Lipsk i te trzy oferty ma na stole menedżer Jakuba Kamińskiego. Nie jest to zawodnik Fabryki Futbolu, jak wielu innych piłkarzy Kolejorza; jego interesy próbują reprezentować dwie agencie ProSport i BMG Sport. Trwa spór.



Jakub Kamiński ma umowę z Lechem do czerwca 2024 roku, więc bez jego zgody nie ma mowy o transferze. Latem Kolejorz nie był zainteresowany oddawaniem tego zawodnika, ale teraz taką zgodę może już wyrazić. Jakub Kamiński będzie mógł opuścić Poznań latem 2022 roku, o ile znajdzie odpowiedni klub. Niewykluczone jednak, że do porozumienia między nim, Lechem a którymś z klubów niemieckich dojdzie już zimą, w czym też może być zainteresowany Lech. Chodzi o to, aby wiosną Jakub Kamiński skupił się na walce o mistrzostwo Polski, a nie zaprzątał już głowy transferem i ewentualnym odejściem.



W wypadku Jakuba Kamińskiego trudno będzie przebić rekordowy transfr Jakuba Modera do Brighton - Niemcy nie płacą tyle, co Premier League, a po Brexicie transfery polskich zawodników do Anglii są już utrudnione. Lech może jednak uzyskać 8-9 mln euro. Faworytem wyścigu o młodego lechitę pozostaje VfL Wolfsburg.



