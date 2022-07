Lech Poznań czeka na rywala, o ile... przegrałby z Karabachem Agdam

Takie są wyniki losowania - Lech Poznań wygrał pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów z azerską drużyną Karabach Agdam 1-0. Jeżeli utrzyma przewagę na Kaukazie i awansuje, wówczas w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zmierzy się ze szwajcarską ekipą FC Zurich. Droga do dalszej walki o Ligę Mistrzów będzie otwarta.

Co się stanie, gdy Lech Poznań odpadnie?

Jeżeli jednak ulegnie Azerom i odpadnie, wtedy czeka go spadek do Ligi Konferencji. W niej będzie walczył z jedną z ekip, które pojedynkowały się w środę - słowackim Slovanem Bratysława albo gruzińskim Dinamo Batumi. W meczu tych drużyn w Bratysławie padł bezbramkowy remis, chociaż już w 43. minucie jeden z graczy Dinamo dostał czerwoną kartkę - był to Mamuka Kobachidze. A jednak Słowacy tego nie wykorzystali.

Jest to o tyle istotne, że Lech może zagrać z jedną z tych ekip, ale tą słabszą. Tą, która zostanie wyeliminowana z walki o Ligę Mistrzów. Faworyt zawiódł, teraz na Kaukazie przed szansą awansu staną Gruzini.

W innych meczach eliminacji Ligi Mistrzów: Maribor Branik - Szachcior Soligorsk 0-0, Zrinjski Mostar - Sheriff Tyraspol 0-0, F91 Dudelange - FK Tirana 1-0, HJK Helsinki - RFK Ryga 1-0, FK Bodø/Glimt - Klaksvik KI 3-0, Toboł Kostanaj - Ferencvaros Budapeszt 0-0

W meczach eliminacji Ligi Konferencji: Víkingur Gøta - Europa FC 1-0, Inter Turku - Drita 1-0