Lech Poznań czeka na rekordowy transfer. Znamy szczegóły

Gholizadeh czeka na dokumenty

O temacie skrzydłowego, który jeszcze podczas letniego okna transferowego ma dołączyć do Lecha, jako pierwszy poinformował Piotr Koźmiński z Sportowefakty.wp.pl. Według dziennikarza porozumienie między Kolejorzem a Royal Charleroi miało zostać osiągnięte (Polacy zapłacą za Gholizadeha rekordowe w skali Ekstraklasy 1,8 mln euro), podobnie jak pomiędzy klubem a zawodnikiem. Udało nam się potwierdzić te doniesienia: faktycznie wszystkie strony są dogadane i do finalizacji transferu pozostały tylko formalności.



Te jednak - niestety dla kibiców Lecha - muszą potrwać. Jak ustaliliśmy, Gholizadeh przebywa obecnie w Belgii, gdzie oczekuje na kartę pobytu w tym kraju. Dzięki pozwoleniu, które wygasło 30 czerwca i teraz musi zostać odnowione, gracz będzie mógł swobodnie podróżować po terenie całej Unii Europejskiej. I z tego co słyszymy, odpowiednie dokumenty ma odebrać już w najbliższy czwartek.