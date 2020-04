Wszystko wskazuje na to, że najlepszy napastnik PKO Ekstraklasy opuści ją i to za darmo! Maleją szanse na przedłużenie kontraktu Christiana Gytkjaera z Lechem Poznań. 29-latek zdaje sobie sprawę, że to dla niego ostatni moment, by związać się z klubem z topowej ligi.

Gytkjaer jest w tym sezonie najskuteczniejszym piłkarzem Ekstraklasy - w rozgrywkach ligowych zdobył już 15 bramek, do czego dorzucił trzy trafienia w Pucharze Polski. Od trafień Duńczyka Lech był uzależniony już w dwóch poprzednich latach, a łącznie 29-latek zdobył dla "Kolejorza" ponad pół setki bramek.

Dobra forma napastnika została doceniona przez selekcjonera Age Hareide, który regularnie zapraszał Gytkjaera na zgrupowania reprezentacji Danii. Gdy grał - szło mu nadspodziewanie dobrze, bowiem w 2019 roku w sześciu występach w reprezentacji zanotował aż pięć trafień.

Kontrakt Gytkjaera z Lechem wygasa 30 czerwca i coraz więcej wskazuje na to, że "Kolejorz" nie będzie w stanie go przedłużyć.



- To wcale nie głupie, że latem będę wolnym zawodnikiem - powiedział Duńczyk rodzimym mediom. Napastnik ma nadzieję, że po kryzysie spowodowanym koronawirusem kluby będą szukały jak najtańszych opcji na rynku transferowym - a zawodnicy bez kontraktu będą mogli liczyć na ciekawe oferty.

- Mógłbym już teraz podpisać kontrakt z jakimś klubem, ale postanowiłem poczekać i zobaczyć, jak się sprawy potoczą. Liga duńska nie jest na szczycie listy, ale nigdy nie mów nigdy - oznajmił Gytkjaer, cytowany przez "Viaplay Sport".



Przed dołączeniem do Lecha Gytkjaer grał w drugoligowym (wówczas, bo dziś trzecioligowym) niemieckim TSV 1860 Muenchen. Wcześniej rywalizował w lidze norweskiej oraz duńskiej.





