Najlepszy napastnik Lecha Poznań Christian Gytkjaer wznowił treningi z zespołem i prawdopodobnie będzie mógł zagrać w sobotnim spotkaniu "Kolejorza" z Cracovią. Trener Dariusz Żuraw ma za to kolejny ból głowy, bo do reszty posypał mu się środek obrony.

Gytkjaer nie wystąpił w żadnym spotkaniu w grupie mistrzowskiej, bo przed rozpoczynającym ją meczem z Jagiellonią Białystok doznał urazu stopy. Trener Dariusz Żuraw najpierw zastąpił go Joao Amaralem, później dał szansę Timurowi Żamaletdinowi, ale obaj... też doznali kontuzji. W efekcie w spotkaniu z Pogonią Szczecin z przodu biegał pomocnik Filip Marchwiński, później skrzydłowy Kamil Jóźwiak, a na końcu stoper Nikola Vujadinović. Z kolei w pojedynku z Zagłębiem Lubin na pozycji numer dziewięć wymieniali się Darko Jevtić i Marchwiński, a w doliczonym czasie okazję debiutu w Ekstraklasie dostał Krzysztof Kołodziej. W sobotę w Krakowie problemy Żurawia prawdopodobnie rozwiąże jednak Gytkjaer, który normalnie trenuje już z zespołem.

Gorzej wygląda za to sytuacja wśród środkowych obrońców. Żuraw regularnie stawiał na duet Nikola Vujadinović - Thomas Rogne, ale ten drugi z powodu kontuzji nie wystąpił już w Szczecinie. Zastąpił go Rafał Janicki, ale żółta kartka wyłączyła go z kolei z meczu z Zagłębiem. Tym razem Żuraw dorzucił Vujadinovicowi do pary Dimitrisa Goutasa. Problem w tym, że mecz z urazem zakończył Vujadinović, więc w Krakowie do dyspozycji trenera Lecha będą prawdopodobnie tylko Janicki i Goutas, a ich zmiennikiem - młody Wiktor Pleśnierowicz. Z tego duetu jesienią korzystał już ówczesny trener Ivan Djurdjević - z różnym skutkiem. Goutas nie grał w pierwszym zespole przez pół roku, ale w sobotę grał całkiem poprawnie niemal do samego końca. Tyle że to po jego faulu na Bartłomieju Pawłowskim sędzia podyktował rzut karny dla Zagłębia.

Po pauzie za żółte kartki gotowy do gry powinien być też Maciej Makuszewski, a po wyleczeniu kontuzji - Juliusz Letniowski. Wątpliwe są za to występy Amarala i Żamaletdinowa, zaś wykluczony kapitana drużyny Pedro Tiby, który wrócił do Portugalii by tam przejść zabieg artroskopii kolana.

Andrzej Grupa

