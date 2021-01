21-letni rumuński obrońca Ricardo Grigore miał trafić do Lecha Poznań, ale rozmowy zostały przerwane. Poznański klub nie zdołał bowiem ustalić, kto tak naprawdę odpowiada za ten transfer w klubie Dinamo Bukareszt. I wziął Antonio Milicia.

Ricardo Grigore z Dinama Bukareszt zainteresował Lecha Poznań i w jego sprawie prowadzone były nawet wstępne rozmowy. Polski klub zaoferował Rumunom pół miliona euro. Jak donosi rumuński serwis prosport.com, to ważna kwota w obecnej sytuacji Dinama. Do transferu obrońcy jednak nie doszło, a powodem były kwestie proceduralne.



Lech Poznań w kolejce po Ricardo Grigore

Kontrakt piłkarza obowiązuje aż do 2024 roku, a Ricardo Grigore to utalentowany reprezentant Rumunii w kategoriach wiekowych od lat 17 do 21. Dlatego trzeba go kupić i Lech był skłonny to zrobić. Zdaniem Rumunów, wycofał się, gdyż nie było wiadomo, kto ma mandat do prowadzenia rozmów w sprawie transferu - w 2013 roku klub kupił Ionut Negoiță, ale wkrótce potem Dinamo Bukareszt ogłosiło upadłość. Klub w sierpniu 2020 roku został więc sprzedany hiszpańskiej firmie Benel International SA, reprezentowanej przez Pablo Cortacero. Ponieważ pieniądze do rumuńskiego klubu nie napływają, za utrzymanie Dinama przy życiu wzięło się stowarzyszenie kibiców DDB. I to oni wypłacili pensję obrońcy Ricardo Grigore.

Sprawy właścicielskie w Dinamie Bukareszt są na tyle skomplikowane, że chociaż Lech obserwował Rumuna od września i to dość intensywnie, do transferu nie doszło. Środek obrony w Kolejorzu wzmocnili Bartosz Salamon i Antonio Milić. Być może do transferu Ricardo Grigore dojdzie jednak w przyszłości.



Lech Poznań już wcześniej transferował graczy rumuńskich, ale do tej pory nie były to udane zakupy. Bramkarz Emilian Dolha szybko opuścił Lecha po serii wpadek, a Mihai Radut miał być gwiazdą Lecha, ale mocno krytykowany przez kibiców, opuścił go po rozwiązaniu kontraktu w ramach letniej czystki 2019 roku. Należał do tzw. X-menów.