​Ukraiński obrońca Bohdan Butko, rosyjski napastnik Timur Żamaletdinow i bramkarz Karol Szymański podpisali aneksy do swoich umów z Lechem Poznań. Na ich mocy zawodnicy będą reprezentować barwy klubu ze stolicy Wielkopolski do zakończenia bieżących rozgrywek.

Zarówno Butko, jak i Żamaletdinow wystąpili w tym sezonie w siedmiu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy. Szymański, który znajduje się w kadrze pierwszej drużyny, grał głównie w rywalizującym w drugiej lidze zespole rezerw.

W tabeli Lech zajmuje po 32 kolejkach trzecie miejsce z dorobkiem 53 punktów. Tyle samo punktów na koncie ma 2. Piast.

W następnej serii gier "Kolejorz" zagra w niedzielę na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.

Zdjęcie Bohdan Butko / Piotr Dziurman / East News

