Lech Poznań blisko kolejnego transferu! To piłkarz z mocnej ligi

Lech Poznań rozpędza się na rynku transferowym! Do tej pory klub z Wielkopolski pozyskał Bartosza Mrozka, który został odkupiony od Stali Mielec, Szweda Eliasa Anderssona z Djurgårdens IF, a także Słoweńca Mihę Blazicia z Angers SCO. Lada dzień ogłoszony zostanie także rekordowy transfer Irańczyka Aliego Gholizadeha.

Jak ustaliliśmy, to jeszcze nie koniec wzmocnień poznańskiego klubu. Według nieoficjalnych informacji Interii Sport bardzo blisko Kolejorza jest skrzydłowy Dino Hotić!

Hotić negocjuje z Lechem

Ostatnio Hotić był zawodnikiem Cercle Brügge. W szóstym zespole Pro League rozegrał 42 spotkania, w których strzelił pięć bramek. Wcześniej 27-latek był gwiazdą NK Maribor, z którym pięciokrotnie świętował mistrzostwo Słowenii. W 2017 roku razem z Mariborem awansował natomiast do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie zanotował pięć meczów. Łącznie w europejskich pucharach doświadczony piłkarz zgromadził 25 występów. Czterokrotnie zagrał również w reprezentacji Bośni i Hercegowiny.

Kilka miesięcy temu Hotić postanowił nie przedłużać kontraktu z Belgami. Wszystko za sprawą sporu, do którego doszło latem 2022 roku. Wtedy zawodnikiem zainteresowały się zespoły angielskie, które były w stanie zapłacić za niego 2,5-3 mln euro. Oferty zostały jednak odrzucone, bo Cercle - którego właścicielem jest Rosjanin Dmitrij Rybołowlew, właściciel AS Monaco - to jeden z najbogatszych zespołów w całej Belgii.