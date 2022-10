Lech Poznań bez dokumentów, jest walkower. Będzie skandal?

Lech Poznań ma także drużynę kobiecą, która w szybkim tempie zdobywa kolejne szczeble ligowej drabinki. Rok temu grał w trzeciej lidze i awansował, teraz poznanianki są liderkami drugiej ligi. W dziewięciu meczach mają komplet 27 punktów. Trzydziestego nie będzie...

Nie doszło bowiem do starcia Lecha z WAP Włocławek, chociaż włocławska drużyna stawiła się w Poznaniu. Meczu nie można było rozegrać, bowiem gospodarze nie dostarczyli na czas dokumentów potwierdzających przygotowanie boiska do gry - to obiekt UAM na Morasku w Poznaniu. Jak czytamy na profilu Lecha UAM Poznań na Facebooku, dokumenty zostały dostarczone po meczu.

Lech Poznańdodaje: przecież wcześniej graliśmy tutaj mecze ligowe i Puchar Polski z drużyną z Ekstraligi.

I ironizuje: Klubowi z Włocławka "gratulujemy" zwycięstwa w duchu fair-play, a trenerowi drużyny gości takiego zaangażowania w sprawy formalne. Odwołanie zostanie jak najszybciej złożone i wierzymy, że zespół z Włocławka te trzy punkty wywalczy na boisku. My zapewniamy, że jeżeli mecz się odbędzie, to dopełnimy wszelkich formalności tak, by zagrać i wygrać uczciwie.