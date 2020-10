75 i 60 zł - tyle kosztują bilety na mecze Ligi Europy dla kibiców Lecha Poznań, którzy posiadają karnety. Jeśli coś z puli zostanie, reszta fanów może nabyć wejściówki za 150 i 120 zł. UEFA pozwala na zajęcie niespełna 13 tys. miejsc na stadionie w Poznaniu, Lech sprzeda na razie około 11 tys. biletów. Niestety, możliwe jest też, że mecz z Benficą Lizbona odbędzie się bez udziału publiczności, a klub będzie zwracał pieniądze.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną UEFA pozwoliła już na organizowanie spotkań w fazie grupowej z udziałem publiczności, ale ograniczyła pojemności stadionów do 30 procent. W przypadku obiektu w Poznaniu daje to około 13 tys. krzesełek.

- UEFA nieco inaczej liczy pojemność naszego obiektu niż np. Ekstraklasa, stąd właśnie 13 a nie 14 tys. miejsc możliwych do zajęcia - mówi rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel.

"Kolejorz" zdecydował jednak, że do sprzedaży trafi około 11 tys. biletów - to mniej więcej 25 procent pojemności stadionu. Ma to oczywiście związek z prawdopodobnym wprowadzeniem tzw. żółtej strefy na terenie Poznania i powiatu - zacznie ona obowiązywać w sobotę. Jeśli za tydzień zostanie potwierdzona, przedłużenie żółtej strefy będzie obowiązywało już w trakcie meczu z Benficą Lizbona, rozpoczynającym zmagania w fazie grupowej Ligi Europy (22 października).

Niestety, prognozy są jeszcze gorsze. Dzisiejsze dane potwierdziły zachorowanie na COVID-19 aż 153 osób w mieście i powiecie, co jest zdecydowanym rekordem. Przy takiej tendencji stolica Wielkopolski już za tydzień może się znaleźć w strefie czerwonej, a to by oznaczało, że spotkanie z Benficą obejrzy jedynie 30 akredytowanych dziennikarzy i żaden kibic. - Musimy się liczyć z taką sytuacją, niewiele tu możemy zrobić. Jeśli kibice nie będą mogli wejść na trybuny, będziemy zwracać pieniądze za bilety. Taką sytuację mieliśmy w marcu przed spotkaniem z Legią Warszawa, które zostało odwołane - tłumaczy Maciej Henszel.

Przy sprzedaży wejściówek na atrakcyjne spotkania z Benficą (22 października), Standardem Liege (5 listopada) i Rangers FC (10 grudnia) Lech postanowił uhonorować tych kibiców, którzy wykupili karnety na cały sezon lub samą rundę jesienną. To dla nich są gwarantowane miejsca w dwóch pierwszych etapach sprzedaży - na dodatek za połowę tej ceny, którą zapłacą inni fani "Kolejorza". Bilet na jedno spotkanie dla posiadacza karnetu kosztuje 60 zł (strefa B) i 75 zł (strefa A).

W pierwszym etapie taka osoba będzie mogła kupić pakiet na wszystkie trzy spotkania, a dodatkowo - już w regularnej cenie (120 i 150 zł za bilet) także dla znajomego lub członka rodziny. W drugim etapie posiadacze karnetów będą mogli nabyć wejściówki na pojedyncze spotkania (za 60 lub 75 zł), także dla znajomego lub członka rodziny (120, 150 zł). Dopiero w trzecim etapie do kupna włączone zostaną osoby nie posiadające abonamentów.

Andrzej Grupa

