Trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw odkrył karty! Znamy jedenastkę, która rozpocznie mecz Ligi Europy przeciwko Benfice Lizbona. Początek spotkania o godzinie 18.55. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na platformie IPLA.

W wyjściowej jedenastce znalazł się Djordje Czrnomarković, który zdążył wygrać z chorobą i tuż przed spotkaniem wrócił do treningów. Na środku obrony jego partnerem będzie Tomasz Dejewski, 25-letni wychowanek "Kolejorza", ale grający dotychczas głównie w rezerwach klubu, a w międzyczasie dla Warty Poznań.



Na ławce znalazł się za to Thomas Rogne, który przed meczem z Jagiellonią Białystok doznał kontuzji. Jego występ stał pod znakiem zapytania i najwidoczniej jest gotowy do gry tylko w awaryjnej sytuacji.



Poza tym w składzie Lecha nie ma niespodzianek. Od pierwszej minuty mecz rozpoczyna czterech młodzieżowców - Tymoteusz Puchacz, Michał Skóraś, Jakub Moder oraz Jakub Kamiński.



Transmisja o 18.55 w Polsat Sport Premium 1 i na platformie IPLA.





Skład Lecha Poznań na mecz z Benficą:

Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Tomasz Dejewski, Djordje Czrnomarković, Tymoteusz Puchacz - Michał Skóraś, Pedro Tiba, Jakub Moder, Jakub Kamiński - Dani Ramirez - Mikael Ishak.

Ławka rezerwowych: Malenica - Kraweć, Rogne, Muhar, Marchwiński, Kaczarawa, Szymczak, Awwad, Klupś, Niewiadomski.

Skład Benfiki Lizbona: Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Taarabt, Gabriel, Pizzi - Everton, Nunez, Wadschmidt