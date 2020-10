"Kolejorz" imponował niezłomnością i uporem w odrabianiu strat w starciu z rywalem z zupełnie innej półki sportowej. Starczyło na honorową porażkę 2-4. Gdyby więcej precyzji miał np. Nika Kaczarawa Lech mógłby się cieszyć z remisu. Bohaterem meczu był zdobywca hat-tricka Darwin Nunez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Konferencja Lecha Poznań przed meczem z Benfiką. Wideo INTERIA.TV

Zapis pasjonującej relacji na żywo z meczu Lech - Benfica! Kliknij tutaj!



Reklama

Za trio napastników: Everton - Darwin Nunez - Luca Waldschmidt Benfica zapłaciła ostatnio 59 mln euro, za stopera Nicolasa Otamendiego - 15 mln euro. To kwoty niebotyczne, w naszych warunkach nieosiągalne. Dość podkreślić, że cała PKO Ekstraklasa wydała w tym sezonie na transfery raptem 4 mln euro, a najwyższy zakup należy do Lecha, który za Jana Sykorę wydał ponad 700 tys. euro.

Benficja może szastać na rynku transferowym, bo najpierw na nim znacznie więcej inkasuje, znakomicie wprowadzając młodzież i promując piłkarzy. Podobną drogą idzie "Kolejorz", tyle że ma tego pecha, iż w oknie wystawowym, jakim jest PKO Ekstraklasa rekordową ceną jest 10 mln euro, jakie właśnie Lech uzyskał za Jakuba Modera. Dla porównania, Benfica za Rubena Diasa od Manchesteru City uzyskała ostatnio 68 mln euro.

Liga Europy

2020-10-22 18:55 | Stadion: INEA stadion | Arbiter: Nikola Dabanović STATYSTYKI Lech Poznań SL Benfica Lizbona 2 4 Posiadanie piłki 47,6% 52,4% Strzały 17 14 Strzały na bramkę 11 11 Rzuty rożne 5 10 Faule 11 9 Spalone 4 1

W przychodach z transferów i wydatkach na nie, a także w budżetach obu klubów istnieje przepaść. Piłkarze Dariusza Żurawia w sporej mierze potrafili ją zasypać na boisku w czwartkowy wieczór. Braki w technice, szybkości, do wyselekcjonowanych za grube miliony rywali, nadrabiali polotem, sercem do ofensywnej gry, radością czerpaną z niej i taktyką. Dlatego zawody skończyły się ciasnym wynikiem, a nie pogromem.

Początek nie był wymarzony

Początek meczu nie ułożył się po myśli "Kolejorza". W 7. min Filip Bednarek nie zdecydował się wyjść do prostopadłego podania w pole karne, więc dobiegł do piłki Luca Waldschmidt. Reprezentant Niemiec z linii końcowe chciał wycofać do Nuneza, ale przypadkowo piłkę dotknął ręką Tomasz Dejewski. Ewidentny rzut karny. Z 11 m w prawy róg kopnął Pizzi i Bednarek nie miał szans. Poznaniacy musieli odrabiać stratę i w tym spisali się na medal. Po sześciu minutach dogonili rywala, a nawet w kontrze go przegonili!

To była piękna kontra "Kolejorza", przeprowadzona w okresie, gdy coraz mocniej przeważała Benfica. Jakub Moder podał prostopadle do rozpędzonego Alana Czerwińskiego, całe szczęście piłki wcześniej nie dotknął Michał Skóraś, bo tym spaliłby akcję. Alan wpadł w pole karne niczym rasowy napastnik, ale dograł przed bramkę niczym klasyczny rozgrywający. Mikael Ishak miał najłatwiejsze zadanie w życiu - z bliska ulokować piłkę w siatce.

Lech nabrał wiary, wiatru w żagle i nie bał się ofensywnej gry. Mógł nawet objąć prowadzenie po rzucie rożnym - Dani Ramirez dograł do Jakuba Modera, który pięknie złożył się do strzału z powietrza. Piłka uderzyła w kozioł i Vlachodimosa uratowała poprzeczka!

"Orły" z Lizbony miały przewagę i dowiodły tego golem na 1-2 w końcówce I połowy. Trzy minuty przed przerwą obrońca Gilberto przedarł się prawą stroną, by dośrodkować wprost na głowę Darwida Nuneza. Urugwajczyk wyskoczył niczym Michael Jordan, zawisł w powietrzu i zagłówkował w samo okienko.

Szalone otwarcie II połowy

Druga połowa mogła się zacząć dla Lecha tragicznie, ale Everton za mocno wypuścił piłkę w kontrze trzech na jednego, dzięki czemu przerwał ją Kamiński. Za moment "Kolejorz" domagał się rzutu wolnego i czerwonej kartki dla Jana Vertonghena, w starciu z którym upadł wychodzący na czysta pozycję Michał Skóraś. Belg owszem, lekko złapał za bark lechitę, nie kwalifikowało się to jednak do odgwizdania.

Za moment, po uderzeniu Waldschmidta na niemal pustą bramkę piłkę nogami obronił zatrzymał asekurujący Bednarka Crnomarković. W końcu użądlił "Kolejorz" i to po filmowym ataku pozycyjnym, zapoczątkowanym przerzutem z prawej na lewą stronę przez Modera. Kamiński, po rozegraniu "na klepę" z Pedro Tibą uderzył w prawy róg, Odysseas Vlachodimos zdołał odbić piłkę, lecz dobił ją do pustej bramki czujny Mikael Ishak! Przy Bułgarskiej znowu mieliśmy remis!

Ten mecz przypominał starcie dwóch bokserów idących na całość do przodu, bez chowania się za gardą, nie wspominając już o tej podwójnej! Stosując tej bokserskiej terminologii Benfica dysponowała mocniejszym ciosem i zdołała się odgryźć jeszcze raz.

Lech Poznań SL Benfica Lizbona 2 4 DO PRZERWY 1-2 M. Ishak 15',48' Pizzi 9' D. Núñez 42',60',90'

Everton zagrał prostopadle do Nuneza, który założył klasyczną siatkę Crnomarkoviciowi i strzałem po ziemi skierował piłkę w prawy róg. Było 2-3 i nikt już nie miał wątpliwości, że Benfica nie przepłaciła, tylko zrobiła świetny interes, wydając na niego 24 mln euro. Za rok sprzeda go z trzykrotną przebitką.

Potęgę "Orłów" zobaczyliśmy też po tej bramce, gdy z ławki rezerwowych wszedł Julian Weigl, który ma na koncie pięć występów w reprezentacji Niemiec.

Ale "Kolejorz" nie dał za wygraną, tylko z uporem atakował. Do największego wysiłku Vlachodimosa zmusił Moder "bombą" z dystansu, a nie mógł, tylko wręcz musiał wyrównać w 77. min Nika Kaczarawa, jednak po podaniu Wasyla Krawiecia kopnął obok bramki, będąc sam na sam z bramkarzem!

To się zemściło w doliczonym czasie do II połowy, gdy po prostopadłym podaniu Rafa Silva idealnie dograł do Nuneza, który główką do pustej bramki skompletował hat-tricka.

Za tydzień Lech zmierzy się na wyjeździe z Glasgow Rangers, który pokonał dziś w Belgii Standard Liege 2-0.

Grupa E Ligi Europy

Lech Poznań - Benfica Lizbona 2-4 (1-2)

Bramki:

0-1 Pizzi (9. Z karnego), 1-1 Ishak (15. Czerwiński), Darwin Nunez (42. Głową z podania Gilberto), 2-2 Ishak (48. Głową asysta Kamiński), 2-3 Nunez (60.), 2-4 Nunez (90.+3 głową z podania Silvy)

Lech: Bednarek - Czerwiński, Dejewski, Crnomarković, Puchacz (74. Krawieć) - Skóraś (90. Awaed), Tiba, Moder, Ramirez (67. Muhar), Kamiński (67. Marchwiński) - Ishak (74. Kaczarawa).

Benfica: Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo (66. Tavares) - Taarabt (63. Weigl), Gabriel, Pizzi (46. Rafel Silva) - Everton (87. Jardel), Nunez, Waldschmidt (63. Pedrino).

Sędziował Nikola Dabanović z Czarnogóry

Żółte kartki: Crnomarković, Muchar.

Michał Białoński, Poznań