Według informacji Interii w ciągu najbliższych godzin nowym bramkarzem Lecha Poznań zostanie Dominik Holec. Słowacki golkiper ma pojawić się w Wielkopolsce jeszcze w poniedziałek. Po przejściu badań medycznych piłkarz trafi do Kolejorza na zasadzie półrocznego wypożyczenia ze Sparty Praga. Najprawdopodobniej oznacza to, że zimą Bułgarską opuści Ukrainiec Artur Rudko, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Holec zostanie bramkarzem Lecha

Jako pierwszy o zainteresowaniu Holcem poinformował Jerzy Chwałek z "Super Expressu". Teraz Interii udało się dowiedzieć, że sprawa transferu jest właściwie przesądzona. Poznaniacy doszli do porozumienia ze Spartą oraz samym Holcem, któremu latem wygaśnie kontrakt z Czechami. 28-letni Słowak - po przejściu testów medycznych - trafi do mistrza Polski na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Lech zapewnił sobie możliwość przedłużenia umowy z graczem, który od lata będzie wolnym zawodnikiem.

Już pół roku temu Lech bardzo poważnie rozważał zatrudnienie słowackiego piłkarza. Przemawiało za nim spore doświadczenie (występy w Sparcie czy MŠK Žilina), dobre wrażenie zrobione w Ekstraklasie (podczas wypożyczenia do Rakowa Częstochowa na rundę wiosenną sezonu 2020/2021) i znajomość języka polskiego. Wtedy jego poznaniacy zdecydowali się na pozyskanie Rudki, który został wypożyczony z Metalista Charaków. Szybko okazało się, że była to błędna decyzja, z której działacze postanowili się wycofać.

Co dalej z Rudko?

Jak udało nam się potwierdzić, jeśli tylko uda się pozyskać Holca, Lech na pewno wyrejestruje Rudkę z listy pucharowej, a zarejestruje na nią Słowaka. Wiele wskazuje na to, że Ukrainiec zimą opuści Bułgarską. Sytuacja jest jednak skomplikowana przez trwającą na Ukrainie wojnę. Może się więc okazać, że 30-latek będzie grał w Poznaniu do końca sezonu, ale nie w pierwszym zespole, a w drugoligowych rezerwach.

W oczekiwaniu na Mrozka

Do dużych przetasowań w bramce Lecha dojdzie latem. Wtedy do klubu powróci Bartosz Mrozek, który obecnie występuje w Stali Mielec. 22-latek po powrocie z wypożyczenia zostanie dołączony do kadry pierwszego zespołu Kolejorza i o miejsce w podstawowym składzie będzie rywalizował z Filipem Bednarkiem. Do rozwiązania pozostanie jeszcze kwestia Bąkowskiego, który od przyszłego sezonu może pójść śladem Mrozka i zostać wypożyczonym do innego ekstraklasowego klubu. A to daje Holcowi pewną szansę na pozostanie na Bułgarskiej na dłużej.