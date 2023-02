- To my powinniśmy awansować, bo w perspektywie dwóch meczów byliśmy zespołem lepszym. Trzeba jednak wykorzystywać okazje, które się ma, gdy grasz przeciw twardym facetom - mówił trener norweskiej drużyny FK Bodø/Glimt. Chociaż w ostatnich latach wygrywała ona z AS Roma czy Celtikiem Glasgow, Lech Poznań wyrzucił ją z pucharów i awansował w nowym roku jako pierwsza polska drużyna od 32 lat.