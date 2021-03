Lech Poznań, w tym jego piłkarz Antonio Milić, pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji - największego takiego kataklizmu w tym kraju od 140 lat. - Przeznaczam na licytację moją koszulkę meczową z autografem - mówi chorwacki obrońca.

Antonio Milić jest nowym nabytkiem Lecha Poznań - trafił tu tej zimy z szeregów belgijskiego klubu Anderlecht. Na razie jest zawodnikiem cenionym i chwalonym, stanowi istotne wsparcie defensywy Kolejorza. To Chorwat, więc ochoczo przeznaczył na potrzeby akcji wsparcia ofiar trzęsienia ziemi w swej ojczyźnie koszulkę meczową. Można ją wylicytować pod tym linkiem.



Lech Poznań pomaga Chorwacji

Ziemia w Chorwacji zadrżała 29 grudnia krótko po południu niecałe 50 kilometrów na południe od Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Epicentrum zlokalizowane było w rejonie miejscowości Petrinja, zamieszkiwanej przez 15 tysięcy osób. Wstrząsy okazały się najpotężniejsze od listopada 1880 roku. Zginęli ludzie, wielu straciło dobytek, a chorwackie miejscowości zostały zniszczone.



Lech włączył się do akcji pomocy dla Chorwacji i namawia do tego swoich kibiców. Jak pisze: "Styczniowa zbiórka dzięki Waszej pomocy okazała się dużym sukcesem, udało się zebrać mnóstwo potrzebnych rzeczy, które pomogły potrzebującym wrócić do normalnego życia.Tym razem w naszą akcję zaangażowały się niektóre kluby Ekstraklasy i 1 ligi przekazując na naszą zbiórkę koszulki z autografami i inne klubowe gadżety."

Związki Lecha z Chorwacją są spore. Obecnie gra w jego barwach Antonio Milić, do niedawna występował tu Karlo Muhar, a do 2018 roku cenionym trenerem poznaniaków był Nenad Bjelica.