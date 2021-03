Antoni Kozubal, najmłodszy piłkarz, który wystąpił w PKO Ekstraklasie w tym sezonie, przedłużył o trzy lata kontrakt z Lechem Poznań. - Liczymy na jego dalszy rozwój i wierzymy, że w dalszym ciągu będzie stawiał kolejne kroki na swojej piłkarskiej drodze w naszych barwach - mówi dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsaa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. O kondycji Lecha Poznań (Odcinek 5.). Wideo INTERIA.TV

Antoni Kozubal zadebiutował w Ekstraklasie w niedzielę - wszedł na boisko w końcówce spotkania Lecha Poznań z Piastem Gliwice. Miał wtedy dokładnie 16 lat i 208 dni, a tym samym "wyprzedził" do tej pory najmłodszego gracza w tym sezonie - Miłosza Matysika z Jagiellonii Białystok (16 lat, 9 miesięcy i 12 dni w debiucie). Jednocześnie Antoni Kozubal stał się drugim w historii najmłodszym graczem "Kolejorza" w najwyższej lidze.

Antoni Kozubal na dłużej w Lechu Poznań

Reklama

Lech Poznań poinformował, że Antoni Kozubal przedłużył swoją umowę na kolejne trzy lata "w minionych dniach". Nie stało się to więc dzisiaj, ale najprawdopodobniej przed weekendem. Z jednej strony mogło to być warunkiem debiutu w Ekstraklasie, a z drugiej - nagrodą za podpisanie kontraktu. Poznański klub nie chce promować i stawiać na piłkarzy, którzy w krótkiej perspektywie mogliby go opuścić. Opracowuje ścieżki rozwoju karier młodych zawodników, rozwija ich, a później sprzedaje za miliony do lepszych lig.

Antoni Kozubal pochodzi z Podkarpacia, a w piłkę zaczynał grać w Beniaminku Krosno. Jako 13-latek trafił do Akademii Lecha i w niej pokonywał kolejne etapy. Jeszcze przed 15. urodzinami grał w finale Mistrzostw Polski juniorów młodszych przeciwko Legii - często przeciwko 17-latkom. Jesienią zeszłego roku regularnie grał w Centralnej Lidze Juniorów, wystąpił też w trzech meczach drugoligowych rezerw Lecha Poznań (w tym w jednym w Pucharze Polski), a w ostatnich tygodniach - w dwóch następnych. To bardzo niewielki dorobek przed debiutem w Ekstraklasie. - W tych spotkaniach wykazał się dużą boiskową dojrzałością i potrafił pokazać swój potencjał - mówi dyrektor Tomasz Rząsa. W nagrodę za postawę trener pierwszej drużyny Dariusz Żuraw zabrał już 16-latka na styczniowe zgrupowanie do Belek. To wtedy Antoni Kozubal mówił, że "obciążenia są duże i myślałem, że będzie trochę lżej". Zaznaczał jednak, że chciałby jak najdłużej trenować z pierwszą drużyną. I tak się stało.

Antoni Kozubal: Byłem zapraszany przez Legię, ale w Lechu czułem się najlepiej

Lech Poznań zdradził, że Antoni Kozubal już w 2015 roku, jako 11-letni chłopiec, wystąpił w turnieju Lech Cup i trenował pod okiem Karola Bartkowiaka, w zeszłym sezonie asystentem Dariusza Żurawia. - Wcześniej byłem zapraszany przez Legię Warszawa oraz Zagłębie Lubin, ale to tutaj, w Lechu Poznań, czułem się od początku najlepiej. Bardzo lubiłem tu przyjeżdżać na mecze szkoleniowe, treningi i obozy i już wtedy wiedziałem, że chcę tu grać i trenować - mówił Antoni Kozubal w 2019 roku po podpisaniu pierwszej profesjonalnej umowy z Kolejorzem. Dziś zaś, cytowany przez klubową stronę, twierdzi: - To cudowne uczucie grać dla Lecha. Liczę na to, że w przyszłym roku na stulecie klubu przyczynię się do tego, aby razem z drużyną podnieść puchar mistrza Polski.

Andrzej Grupa